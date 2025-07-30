鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-30 20:44

‌



美國商務部周三 (30 日) 公布數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率 (SAAR) 初值報 3%，優於市場預期的 2.3%，並扭轉第一季因進口增加及消費疲弱導致的 0.5% 萎縮。此成長主要受出口回升及消費力道重振帶動，即使川普政府的關稅措施持續實施，經濟仍展現強勁韌性，但內部需求放緩及通膨壓力仍令市場緊盯聯準會 (Fed) 下一步動向。

扭轉首季萎縮！美第二季GDP超預期成長3% 消費與出口助攻(圖：REUTERS/TPG)

美第二季 GDP 超預期成長 3%，扭轉首季萎縮頹勢，主要是消費和出口助攻。(圖：ZeroHedge)

‌



報告出爐後，美國總統川普在社群媒體平台 Truth Social 隨即發文稱：「第二季 GDP 成長 3%，遠遠優於預期！那位「慢郎中」(只 Fed 主席鮑爾)，現在必須降息！」

圖：川普 Truth Social

貿易逆轉推升 GDP 消費支出溫和

報告顯示，淨出口對第二季 GDP 貢獻高達 5 個百分點，主要因進口大幅下滑 (貢獻 5.18 個百分點)，扭轉第一季因企業提前進口導致的拖累。個人消費支出成長 1.4%，高於第 1 季的 0.5%，但為疫情以來最疲弱的連續季度表現，反映需求動能仍顯溫和，其中耐久財(尤其汽車) 回升助益明顯。

淨出口對第二季 GDP 貢獻高達 5 個百分點，主要因進口大幅下滑 (貢獻 5.18 個百分點)。(圖：ZeroHedge)

個人消費支出成長 1.4%，高於第 1 季的 0.5%，但為疫情以來最疲弱的連續季度表現。(圖：ZeroHedge)

非住宅固定投資僅增 1.9%，遠低於第一季的強勁增幅。企業在設備和設施上的支出趨緩，最終私人國內銷售 (衡量內部需求的指標) 增速放緩至 1.2%，為 2022 年底以來最低，顯示撇除貿易因素後的基本需求正在降溫。

最終私人國內銷售 (衡量內部需求的指標) 增速放緩至 1.2%，為 2022 年底以來最低，顯示撇除貿易因素後的基本需求正在降溫。(圖：ZeroHedge)

通膨降溫但仍偏高 Fed 政策仍受掣肘

備受矚目的通膨方面，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標──美國第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值報 2.5%，略高市場預期的 2.4%，不過較前一季的 3.5% 顯著降溫。

美國第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值報 2.5%，略高市場預期的 2.4%，不過較前一季的 3.5% 顯著降溫。(圖：ZeroHedge)

分析認為，進口成本降低暫時壓抑物價，但關稅傳導效應仍可能在未來幾季浮現。TradeStation 策略主管 David Russell 指出：「雖然經濟回穩，但核心 PCE 仍偏高，Fed 料將保持警惕，特別是在企業開始於財報中提及關稅影響的情況下。」

由於 GDP 數據優於預期，市場普遍預期 Fed 本次會議將按兵不動。《彭博》經濟學家 Eliza Winger 則提醒，數據被貿易波動掩蓋了需求放緩的事實，最終私人國內銷售放緩顯示經濟活動基礎仍在降溫，且關稅成本尚未完全反映在消費端。

市場與政治回應 聚焦政策不確定性

數據公布後，美債殖利率與美元走高，股指期貨波動不大。川普在 Truth Social 上發文稱 GDP「遠優於預期」，並再次敦促 Fed 降息，但強勁數據也削弱市場對即刻降息的預期。近期，川普推動的關稅政策和財政緊縮措施仍為經濟前景增添不確定性，雖然美國已與歐盟和日本達成初步貿易協議，但其他國家仍面臨談判期限壓力。

此外，報告顯示住宅投資年減 4.6%，為 2022 年以來最差表現，顯示高利率環境下房市疲弱依舊是經濟隱憂。企業庫存變動拖累經濟成長 3.17 個百分點，為 2020 年以來最大減幅，反映企業在第一季提前備貨後，於第二季削減庫存調整供應鏈。

報告顯示住宅投資年減 4.6%，為 2022 年以來最差表現，顯示高利率環境下房市疲弱依舊是經濟隱憂。(圖：ZeroHedge)