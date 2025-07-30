〈聯電法說〉Q2純益回升、達89億元 上半年EPS 1.34元
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (30) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠客戶需求回籠帶動下，單季稅後純益提升至 89.03 億元，年增 14.5%，年減 35.42%，每股稅後純益 0.71 元，累計上半年達 1.34 元。
共同總經理王石表示，聯電第二季產能利用率提升至 76%，晶圓出貨量較上季成長 6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器 (ISP)、NAND 控制器、WiFi 及 LCD 控制器等應用的需求增加。
不過，聯電儘管整體產能利用率回升，且 22/28 奈米產品營收也顯著成長，但新台幣匯率的不利變動影響毛利率約 3 個百分點，使本季毛利率為 28.7%。
聯電第二季營收 587.58 億元，季增 1.6%，年增 3.4%，毛利率 28.7%，季增 2 個百分點，年減 6.5 個百分點，營益率 18.4%，季增 1.5 個百分點，年減 6.1 個百分點，稅後純益 89.03 億元，季增 14.5%，年減 35.42%，每股稅後純益 0.71 元。
聯電上半年營收 1166.17 億元，年增 4.7%，毛利率 27.7%，年減 5.4 個百分點，營益率 17.7%，年減 5.2 個百分點，稅後純益 166.79 億元，年減 31.2%，每股稅後純益 1.34 元。
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