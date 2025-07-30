〈聯電法說〉Q2純益回升、達89億元 上半年EPS 1.34元

共同總經理王石表示，聯電第二季產能利用率提升至 76%，晶圓出貨量較上季成長 6.2%，主要成長動能來自通訊領域，包含影像訊號處理器 (ISP)、NAND 控制器、WiFi 及 LCD 控制器等應用的需求增加。

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不過，聯電儘管整體產能利用率回升，且 22/28 奈米產品營收也顯著成長，但新台幣匯率的不利變動影響毛利率約 3 個百分點，使本季毛利率為 28.7%。