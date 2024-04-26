一份報告讓Fed陷入兩難境地 市場估12月才首次降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 00:41

美國商務部周四 (25 日) 公布最新報告顯示，第一季經濟成長在近兩年來首次低於聯準會 (Fed) 的長期預估，與此同時伴隨而來的是快速成長的通膨，倘若通膨持續下去，Fed 恐怕陷入兩難境地。

GDP 疲軟、通膨火熱 引停滯性通膨討論

具體來看，美國第今年一季 (1 至 3 月) 國內生產毛額 (GDP) 初值成長 1.6%，為近兩年來最慢增速，遠低去年第四季的 3.4%，也不及經濟學家預期的 2.5%。

通膨數據方面，美國第一季個人支出物價 (PCE) 指數季增年率初值報 2.5%，低於預期的 2.8% 與前值 3.3%；然而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數初值成長 3.7%，高於市場預期的 3.4%，幾乎為前值 2% 的兩倍，為一年來首次出現單季成長，凸顯通膨依然頑強難降 。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 在一份報告中表示：「通膨上升和就業市場強勁蓋過消費疲軟的影響，數據公布後，有關停滯性通膨的討論肯定會升溫。」

交易員估今年 12 月才會首次降息

美國公債價格在商務部報告出爐後暴跌，交易員進一步下修 Fed 降息步伐預期，其中對利率敏感的兩年期美債殖利率升至 4.993%、十年期美債殖利率則升至 4.706%，雙雙漲至今年以來新高。交換利率市場交易員降低 Fed 今年降息時機預期，目前已完全定價直到 12 月才會首次降息。

目前交易員預估 Fed 在今年全年只會降息約 33 個基點，遠低於他們今年年初預期的逾 6 次 1 碼 (25 個基點) 的降息。Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 認為，Fed 必須在這方面爭取時間，官員們正處在兩難境地。

芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 今年首次降息的可能性全面下滑，6 月降息的機率目前不到 10%、9 月降息的機率降至 58% 以下，12 月第二次降息的機率不到 50%。

仍有分析師樂觀看 GDP 報告 估高利率持續更久

不過 Nationwide Financial Market 經濟學家 Oren Klachkin 認為，有理由相信第一季經濟 1.6% 的成長率誇大疲軟態勢，進口和庫存對經濟的拖累不太可能持續到今年年底。他指出通膨還沒有到 Fed 穩穩往 2% 目標邁進的程度，長期維持高利率的狀況是最有可能。

另一方面，安永首席經濟學家 Gregory Daco 則表示，需求依然強勁，美國消費者最終銷售額成長 3.1%，更好的衡量經濟活動的潛在速度，而不是與預期相去甚遠的整體數據。

進口和庫存對經濟成長的拖累實際上與 2022 年初相似，當時美國上半年國內生產毛額 (GDP) 持續下滑，引發經濟衰退即將到來的警告。但是 GDP 的這兩個因素都是不穩定的，在一季的庫存疲軟情況下，往往會導致之後的強勢，因為公司會拋售，然後補充庫存。2022 年在預測經濟衰退後，出現連需 6 季高於趨勢水準的成長。

3 月 PCE、4 月非農就業報告成焦點

目前，Fed 將把目光聚焦在就業數據，或者周五 (26 日) 公布的個人支出消費 (PCE) 物價指數，確定經濟是否正在走弱，以及隨後是否會出現物價壓力新一輪的緩解，過去幾個月物價壓力放緩速度比預期還快。

市場將仔細分析周五公布的 3 月 PCE 報告，確定今天商務部 GDP 報告中快速的通膨是不是會轉化成 3 月 PCE 通膨加快，還是上修今年 1、2 月的數據。另外，美國 4 月非農報告將於下周五 (5/3) 揭曉。

市場分析認為，在就業、薪資成長和更多物價數據明朗之前，Fed 可能不會改變利率維持不變的政策。不過花旗分析師認為，儘管報告增添 Fed 何時首次降息的不確定性，但經濟和就業市場數據的漏洞，仍將替今夏降息打開大門。