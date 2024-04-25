美上周初領失業金人數意外降至20.7萬人 創9周新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 23:20

美國勞工部 (DOL) 周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數意外下滑至 9 周新低，儘管聯準會 (Fed) 為抑制通膨提高利率，但就業市場依然保持堅挺。

美國上周初領失業金人數意外下滑至 9 周新低。(圖：ZeroHedge)

截至 4 月 20 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.7 萬人，低於市場預期的 21.4 萬人，較前值 21.2 萬人減少 5 千人，4 周移動平均值報 21.325 萬人。

截至 4 月 13 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 178.1 萬人，較修正後前值 179.6 萬人減少 1.5 萬人，低於市場預期的 181.4 萬人，4 周移動平均值報 179.4 萬人，創今年以來新低。

美上周 4 周移動平均值報 179.4 萬人，創今年以來新低。(圖：ZeroHedge)

每周初領失業金人數被認為是美國某一周裁員人數的代表，也是就業市場走向的標誌。自 2020 年春季新冠疫情導致數百萬人失業以來，這些數字一直處於歷史低點。

從 2022 年 3 月開始，Fed 十一次上調基準借款利率，以遏制四年前經濟從疫情衰退中復甦後出現的 40 年高通膨。Fed 的意圖是放鬆勞動市場、減緩薪資成長，因為這是通膨持續高漲的原因之一。

許多經濟學家認為，快速升息有可能導致經濟衰退，但就業機會仍然充足，經濟在強勁的消費者支出推動下大幅成長。