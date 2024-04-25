〈美股早盤〉Meta與Q1經濟數據拖累 主要指數齊挫

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 21:43

美股主要指數周四 (25 日) 開盤齊挫，此前臉書母公司 Meta Platforms(META-US)業績不佳開盤跌近 15%，同時也影響成長股進而拖累主要指數走低，另外美國最新數據顯示首季經濟成長疲弱、通膨持續頑強難降，重擊市場情緒。

截稿前，道瓊工業指數跌近 550 點或近 1.4%，那斯達克綜合指數跌逾 330 點或近 2.1%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美股周四開盤前主要指數期貨全面下挫，除了先前 Meta Platforms 帶崩科技股影響市場情緒外，美國通膨急遽上升，消費者和政府支出降溫，今年首季經濟成長大幅放緩，寫下近兩年來最低增速。

具體來看，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 1.6%，遠低經濟學家預期的 2.5%，也比去年第四季的 3.4% 大幅放緩。

值得注意的是，第一季實質個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值成長 2.5%，較前值 3.3% 大幅放緩，也低市場預期的 3%。然而，第一季不含食品和能源的核心 PCE 季增年率初值報 3.7%，遠超預期的 3.4%，幾乎是前值 2% 的兩倍，唯一年來首次出現單季成長，凸顯核心通膨依然頑強。

BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 表示，這些數據公布後，有關停滯性通膨的討論肯定會升溫，但只要就業市場保持強勁，就不太擔心這種結果。

截至台北時間周四（25 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 2.60%，至每股 108.87 美元

根據外媒周四報導，美國計劃向美光 提供 61 億美元補助和最多 75 億美元貸款，扶植這家記憶體晶片製造商在美國建設三間新廠，兩間位於紐約州、一間位於愛達荷州，貸款與補助總額高達 136 億美元，這是旨在促進美國晶片生產的立法所授予的最新一筆資金。

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價下跌 7.33%，至每股 336.87 美元

開拓重工 (卡特彼勒) 周四發布首季財報，儘管公司整體營收低於分析師的預期，但獲利優於華爾街的評估。在公司發布的最新財報中，開拓重工首季淨利為 28.6 億美元，即調整後每股 5.75 美元。相比之下，去年第一季為 19.4 億美元，即每股 3.74 美元。平均預期該公司每股盈餘 5.14 美元。

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價下跌 2.23%，至每股 30.43 美元

自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四發布的上季營收超出市場預期，因為在汽車製造商對自動化的投資浪潮中，對該公司駕駛人輔助晶片訂單的需求增加。

今日關鍵經濟數據：

美國第一季 GDP 季增年率初值報 1.6%，預期 2.4%，前值 3.4%

美國第一季實質 PCE 季增年率初值報 2.5%，預期 2.8%，前值 3.3%

美國第一季核心 PCE 季增年率初值報 3.7%，預期 3.4%，前值 2.0%

美國上周初領失業金人數報 20.7 萬，預期 21.4 萬，前值 21.2 萬

美國上周續領失業金人數報 178.1 萬，預期 181.4 萬，前值 179.6 萬

美國 3 月批發庫存月增率報 - 0.4%，預期 0.2%，前值 0.4%

華爾街分析：