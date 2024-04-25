美光獲美國政府61億美元資助 將用來打造三間新廠

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-25 19:17

根據多家外媒周四 (25 日) 報導，美國計劃向美光 (MU-US) 提供 61 億美元補助和最多 75 億美元貸款，扶植這家記憶體晶片製造商在美國建設三間新廠，兩間位於紐約州、一間位於愛達荷州，貸款與補助總額高達 136 億美元，這是旨在促進美國晶片生產的立法所授予的最新一筆資金。

美國官員周四表示，這筆政府撥款將推動美光未來 20 年在紐約州與愛達荷州投資約 1,250 億美元，其中約 500 億美元最慢將 2030 年到位。

美光計劃在紐約州克萊市 (Clay) 建立一座 「超級晶圓廠 (megafab)」，即一批大型晶片生產設施。這筆政府資金將用於建設紐約州四座工廠中的前兩座，預估這些工廠的晶片生產空間將相當於近 40 個橄欖球場。

美光最初是在 2022 年宣布其紐約州蓋廠計畫，當時該公司預估該座超級工廠將成為美國歷史上最大的半導體製造工廠。

此外，美光在紐約州的另外兩家工廠將落腳在雪城 (Syracuse)，不過這兩間工廠不包括周四的貸款與補助初步協議範圍內。

美光還計劃利用這筆資金在其總部所在地愛達荷州首府波伊西 (Boise) 建造另一座晶圓廠，預估會在 2026 年投產。這家晶圓廠與該公司現有的研究設施位於同一地點，將是一座大批量製造工廠。

美國官員表示，美光的總投資預料將創造七萬多個工作機會，其中包括兩萬個直接製造和建築職缺。