search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 瑞智(4532)3月營收年增大幅成長35.34%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15

台北時間8日，2024年3月瑞智(4532-TW)營收公布為新台幣1,936,222,000元， 年增率大幅成長35.34%，月增率成長45.8%， ，最新價為25.25元

今年以來累積營收為4,933,014,000元，累計年增率27.12%

近5日股價上漲1.63%，相關電機機械上漲2.61%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+727 張
  • 外資買賣超：+705 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,936,222 35.34% 45.8%
2024/2 1,327,957 0.87% -20.43%
2024/1 1,668,835 47.26% -0.18%
2023/12 1,671,793 19.82% 11.33%
2023/11 1,501,615 24.87% 22.61%
2023/10 1,224,674 34.55% 2.55%

瑞智(4532-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為其他機械製造業(壓縮機、機械零組件)。發電、輸電、配電機械製造業。電器製造業、製造輸出業。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty