第一銀行推出4大外幣定存方案 美元高利上看5.3％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 10:29

滿足不同族群客戶之需求，第一銀行持續推出差異化定存優惠方案，自即日起至 4 月 30 日止推出「美澳加人 四在幣得」四大幣別新資金優利定存專案；不限身分、無金額上限，美元、澳幣、加幣及人民幣，各幣別最高年利率可分別享有 5.3％、3.5％、4.3％及 2.3％優惠利率。

第一銀行放寬最低起存金額門檻，並提供不同級距方案，讓客戶可依據個別需求自由規劃，於專案期間自其他銀行匯入，或新臺幣換匯之外幣新資金，金額達最低起存額分別為美金 3 萬元、澳幣及加幣 2 萬元、人民幣 10 萬元即可享優利專案；以 20 萬美元定存 3 個月為例，年利率 5.3％期滿即可領息約新臺幣 8.5 萬元，約可購買 2 趟美國來回機票。

針對持有外幣舊資金客戶，第一銀行長期提供「數位 e 指」外幣優利定存方案，以加深既有客戶關係往來，美元、澳幣、南非幣及人民幣，多種幣別任意選、自由配，以美元為例，透過數位交易僅需 3000 元就可享有 4.68％優惠利率，小金額即可輕鬆開啟理財人生。