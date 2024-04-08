營收速報 - 富強鑫(6603)3月營收年增大幅成長57.5%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15
台北時間8日，2024年3月富強鑫(6603-TW)營收公布為新台幣487,259,000元， 年增率大幅成長57.5%，月增率成長300.9%， ，最新價為16.5元
今年以來累積營收為924,920,000元，累計年增率17.67%
近5日股價上漲6.95%，相關電機機械股價指數上漲2.08%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-161 張
- 外資買賣超：-333 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+172 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|487,259
|57.5%
|300.9%
|2024/2
|121,541
|-55.06%
|-61.58%
|2024/1
|316,355
|53.6%
|-32.48%
|2023/12
|468,559
|10.03%
|32.67%
|2023/11
|353,167
|-13.11%
|19.22%
|2023/10
|296,241
|-15.18%
|-9.96%
富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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