search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 富強鑫(6603)3月營收年增大幅成長57.5%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15

台北時間8日，2024年3月富強鑫(6603-TW)營收公布為新台幣487,259,000元， 年增率大幅成長57.5%，月增率成長300.9%， ，最新價為16.5元

今年以來累積營收為924,920,000元，累計年增率17.67%

近5日股價上漲6.95%，相關電機機械股價指數上漲2.08%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-161 張
  • 外資買賣超：-333 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+172 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 487,259 57.5% 300.9%
2024/2 121,541 -55.06% -61.58%
2024/1 316,355 53.6% -32.48%
2023/12 468,559 10.03% 32.67%
2023/11 353,167 -13.11% 19.22%
2023/10 296,241 -15.18% -9.96%

富強鑫(6603-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為塑膠射出機(3C電子精密元件射出機、LCD射出機...)及模具等製造。汽機車零件及電子零件等塑膠製品之製造。電線及電纜(漆包線、鍍錫銅線、電子線...)之製造及買賣業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty