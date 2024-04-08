〈0403強震〉花蓮職訓場提供受災多元及社福團體免費水電維修 協助復能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 15:55

花蓮強震造成全台各地災情，勞動力發展署北分署花蓮職業訓練場積極協助在地災後重建，由職訓場水電班結訓學員，針對因強震而受災的多元單位及社福團體，提供免費的簡易水電檢查及維修服務，協助單位團體即早恢復服務能量，投入災區民眾服務。

勞動部表示，位於花蓮縣壽豐鄉的「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」，是北分署「多元培力就業計畫」所輔導的單位，提供在地青少年照護與課後輔導、新住民居家輔導及樂齡班級推廣等服務，關懷觸角擴及青少年、新住民及老人等。此次地震造成協會電熱水器傾倒、管線破裂、水塔歪斜斷管漏水，造成協會推動青少年照護及課後輔導、樂齡班實作等多項服務困難。

北分署花蓮職業訓練場在地深耕培育技術人才，場長蕭志村投入在地訓練業務更超過 10 年，瞭解協會困境後，立即主動聯繫並親自帶領訓練場水電班結訓學員，提供免費簡易水電檢查及維修服務，目前已將電熱水器復歸、重新安裝冷熱水管材、配置不鏽鋼水塔給水管管材等，讓供水恢復正常，也讓孩子們的輔導照護及樂齡班在震災後恢復運作，讓孩子和長者得到安心、安全的照護。

蕭志村表示，這次花蓮地區受災嚴重，北分署所輔導的多元培力計畫單位，以及社福團體，都是在地社區重要的支持資源，訓練場以實際行動提供單位團體簡易水電檢查及維修服務，並策力結訓學員一起投入災後重建工作，為自己的家鄉盡一份心力。牛犁社區交流協會總幹事楊鈞弼表示，感謝蕭場長及水電班結訓學員主動提供協助，解決了災後水電修繕和民生用水難題，越來越多在地居民遇到家庭水電問題時，難以找到專業水電師傅協助維修，花蓮職業訓練場規劃開辦的「基礎水電訓練班」，幫助在地居民參訓，不但解決居住環境問題，也提升工作技能。