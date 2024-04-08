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鉅亨速報

營收速報 - 玉晶光(3406)3月營收年增大幅成長86.32%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15

台北時間8日，2024年3月玉晶光(3406-TW)營收公布為新台幣1,960,445,000元， 年增率大幅成長86.32%，月增率成長47.57%， ，最新價為468.5元

今年以來累積營收為5,237,364,000元，累計年增率57.41%

近5日股價下跌-4.44%，相關光 電 業上漲0.79%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+14 張
  • 外資買賣超：+660 張
  • 投信買賣超：-504 張
  • 自營商買賣超：-142 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,960,445 86.32% 47.57%
2024/2 1,328,509 43.26% -31.82%
2024/1 1,948,410 44.58% 7.08%
2023/12 1,819,631 24.87% -26.88%
2023/11 2,488,637 25.76% -1.48%
2023/10 2,526,093 9.16% -27.05%

玉晶光(3406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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