油價調漲免驚 臺企銀刷卡加油繳稅加碼1.2%回饋 綁臺灣Pay最高回饋18.75%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 12:25

因應油價持續攀升，臺灣企銀（2834-TW）提供加油省錢秘訣，即日起至 113 年 8 月 31 日前，至國內加油站、旅行社、飯店住宿、交通運輸及高爾夫球場等五大通路刷鈦金商旅卡或商務御璽卡消費額外加碼 1.2%，最高每月回饋上限新臺幣 500 元。另外即將進入繳稅旺季，該行更推出信用卡綁定台灣 Pay 繳稅優惠，最高可得 150 元刷卡金，相當於 18.75% 回饋。

臺灣企銀以一般小客車為例，每次加油 40 公升 95 無鉛汽油近 1,240 元消費，原本 0.6% 現金回饋，活動期間額外加碼 1.2%，共得刷卡金 22 元，每月加油 2 次，一個月回饋相當多喝一杯咖。4 月起駕駛人馬上要繳納牌照稅，臺灣企銀信用卡綁定台灣 Pay 繳稅筆筆回饋 50 元外，上限 10,000 筆，前 1,000 名繳稅客戶，每人享有一次加碼回饋 100 元刷卡金，以機車 250c.c. 牌照稅 800 元來說，前 1,000 名使用台灣 Pay 繳付可得 150 元回饋，等於享有 18.75% 高回饋率。

緊接著 5 月房屋稅、綜合所得稅開徵，臺灣企銀提供信用卡綁定台灣 Pay 繳房屋稅享有筆筆回饋 50 元，上限 10,000 筆；前 1,000 名繳稅客戶，每人再享有一次加碼回饋 100 元刷卡金。台灣 Pay 繳綜合所得稅則回饋 200 元刷卡金，上限 5,000 筆)，對於所得稅款 1 萬元以下持卡人，回饋率高於 2%，單筆 3,000 元以上可分 3 或 6 期最高 12 期零利率，讓財務運用更彈性。