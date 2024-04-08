CCL廠騰輝3月營收年減15.13% Q1營收10.75億元年減8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 14:36

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 3 月營收爲 3.61 億元，月增 7.67%，年減 15.13%，2024 年第一季營收爲 10.75 億元，季減 2.33%，年減 8.23%。

騰輝 - KY 指出，公司營運受惠軍工、航天應用產品不斷深耕布局與積極取得各項認證，獲得多家全球前十大集團公司新型號應用，加上長期開發專攻軍工航天低損耗不流膠黏合片，具有高玻璃化温度，低介电强度、低損耗和卓越的信賴度特性深受認可，本月軍工航天產品銷售創歷史新高，預期将带動獲利大幅提升。

騰輝 - KY 指出，近來傳統歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，雙管齊下，及取得中國標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位。

同時，騰輝 - KY 在非照明類散熱應用如: 電子噴射引擎、動力方向盤等應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發有斬獲，如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G 及 6G 應用之半導體測試材料，AI 伺服器及巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上有斬獲， 對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。

騰輝 - KY 指出，展望未來，騰輝持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品, 已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可, 讓公司未來的具體成長足以期待。

在各 CCL 廠的最新營收表現上，以台光電 (2383-TW) 表現最佳，台光電台光電公布 2024 年 3 月營收再以 46.54 億元改寫歷史新高，月增 23.64%，年增 66.4%。同時，台光電 2024 年第一 季營收 129.02 億元再創新高，季增 0.16%，年增 75.33%。

而台燿 (6274-TW) 公布 2024 年 3 月營收爲 17.51 億元，月增 47.64%，創 26 個月來新高，年增 33.21%，第一季營收 44.33 億元，季增 0.41%，年增 21.37%，改寫 6 季以來新高。