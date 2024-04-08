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鉅亨速報

營收速報 - 海悅(2348)3月營收年增大幅成長80.47%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15

台北時間8日，2024年3月海悅(2348-TW)營收公布為新台幣557,023,000元， 年增率大幅成長80.47%，月增率衰退-22.01%， 連續3個月營收月衰退，最新價為146.5元

今年以來累積營收為2,277,900,000元，累計年增率252.49%

近5日股價上漲8.95%，相關其 他上漲0.93%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+15 張
  • 外資買賣超：+11 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 557,023 80.47% -22.01%
2024/2 714,195 254.07% -29.05%
2024/1 1,006,682 640.88% -66.89%
2023/12 3,040,452 336.64% 450.63%
2023/11 552,178 11.39% -0.11%
2023/10 552,765 20.84% 1.88%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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