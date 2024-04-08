台股體質健康 歷史高點後震盪調整 分批布局累積財富契機
鉅亨研報 2024-04-08 13:31
若要講最近台股最紅的兩個關鍵字，多數人應該會回答 AI 與 ETF，上週 AI 股神—輝達（Nvidia）GTC 2024 大會圓滿落幕，外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上，雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞 (產業鏈見下圖)，但即便如此，Nvidia 官方在 YouTube 直播這場演講時，仍有高達六萬多粉絲在線觀看，可見輝達引領 AI 產業發展坐擁話語權的實力。
至於 ETF 熱潮，也是另一個投資市場最近很紅的話題，兩檔台股高股息 ETF 合計募集規模高達約 2,283 億元，隨著陸續進場布局，近來受到外資賣超及台股高點震盪，這兩檔基金於 3/26 收盤雙雙跌破發行價 (簡稱” 破發”)，各種投資社團正反面聲量，形成了喜見破發的低接買盤與逃命賣盤的拉鋸，極有可能成為短期內左右台股盤勢的力道。
施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文對台股第 2 季市場展望，點出幾個觀察重點，上週 Fed 會議後，已定調了今年會降息且維持目標利率區間於 5.25%-5.50%，惟對於何時降息仍不願鬆口；至於台灣上市櫃企業獲利重回成長步伐，地緣因素，中美貿易糾葛下台灣供應鏈可望受惠；長期資金回補亞洲佈局，而 2025 年消費性電子，看好企業換機潮啟動，需求提升。
關於 AI 應用，葉獻文分享近期商業應用較成熟技術，OpenAI 於 2/15 公佈最新生成式 AI 模型—Sora，Sora 可根據文字指令創造出一部具備圖文音樂的影片，包含逼真場景的細節、角色設定與故事貫穿，完成一鏡到底的 60 秒長影片。Sora 結合了擴散模型（DALL-E3）和轉換器架構（ChatGPT），雖然目前僅開放給專業人士試用，但擬真技術與突破想像，已為業界帶來衝擊，可以預見的是，可能為廣告業、電影預告片、短視頻行業帶來巨大的顛覆，成為激發創作力的工具。
第二季雖面臨震檔整理 惟下檔有支撐 投資人分批進場可望有甜頭
葉獻文說明，隨著台股指數創下歷史新高位階，預料第二季面臨震檔整理格局，或許無法創新高，但不至會有大幅下滑情況，利多因素多且扎實，美股 AI 相關個股引領盤勢，類股輪動頻繁，內外資金熱絡，Q2 進入 Fed 降息的最後一哩路，在沒有發現負面因子的情況，雖然有漲多壓力但其實不明顯，至於利空因素，評價面已到相對高點，地緣政治風險仍高等，我們觀察，美國與中國不動產風險仍存在，但負向因素已多數被消化與反映，後市持續關注。
台股指數今年以來報酬率為 5.78%，相較於其他亞洲股市，表現不俗，但葉獻文仍提醒居高思危，台股於 3/22 創下新高，收盤 20228.43 點，留意地緣政治風險未除，以及美中不動產風險後續變化。投資人若擔心進場點風險，不妨交由台股經理團隊操刀，靈活布局，監控風險，定期定額以有效掌握投資機會。
資料來源：理柏，以台幣計價，施羅德投信整理，統計至 2024/2/29；四分位排名以投信投顧公會【股票型 / 投資國內 / 中小型】分類為基準。
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