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鉅亨速報

營收速報 - 博晟生醫(6733)3月營收年增大幅成長262.25%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15

台北時間8日，2024年3月博晟生醫(6733-TW)營收公布為新台幣15,334,000元， 年增率大幅成長262.25%，月增率成長82.37%， ，最新價為37.3元

今年以來累積營收為35,365,000元，累計年增率227.27%

近5日股價下跌-1.32%，相關生技醫療股價指數上漲0.99%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 15,334 262.25% 82.37%
2024/2 8,408 212.8% -27.66%
2024/1 11,623 199.18% 5.61%
2023/12 11,006 204.62% 19.2%
2023/11 9,233 94.3% -48.43%
2023/10 17,903 581.76% 162.89%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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