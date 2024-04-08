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鉅亨速報

營收速報 - 虹光(2380)3月營收年增大幅成長86.22%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15

台北時間8日，2024年3月虹光(2380-TW)營收公布為新台幣293,109,000元， 年增率大幅成長86.22%，月增率成長62.01%， ，最新價為6.65元

今年以來累積營收為803,605,000元，累計年增率106.48%

近5日股價上漲2.76%，相關電腦週邊上漲0.37%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-9 張
  • 外資買賣超：-9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 293,109 86.22% 62.01%
2024/2 180,925 46.99% -45.1%
2024/1 329,571 203.18% 52.02%
2023/12 216,800 22.6% -13.78%
2023/11 251,441 9.14% 12.28%
2023/10 223,946 -12.66% 88.09%

虹光(2380-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為數位辦公設備。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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