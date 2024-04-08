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鉅亨速報

營收速報 - 朋程(8255)3月營收年增大幅成長57.53%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15

台北時間8日，2024年3月朋程(8255-TW)營收公布為新台幣688,144,000元， 年增率大幅成長57.53%，月增率成長27.58%， 連續2個月營收月成長，最新價為183元

今年以來累積營收為1,760,118,000元，累計年增率56.05%

近5日股價下跌0%，相關電機機械股價指數上漲2.08%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-422 張
  • 外資買賣超：-543 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+123 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 688,144 57.53% 27.58%
2024/2 539,398 59.68% 1.28%
2024/1 532,576 50.76% -2.97%
2023/12 548,892 46.11% -4.91%
2023/11 577,259 45.25% 15.24%
2023/10 500,912 34.39% -5.81%

朋程(8255-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為電子零組件製造業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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