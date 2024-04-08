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鉅亨速報

營收速報 - 擎亞(8096)3月營收年增大幅成長52.9%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 19:15

台北時間8日，2024年3月擎亞(8096-TW)營收公布為新台幣2,480,248,000元， 年增率大幅成長52.9%，月增率成長2.51%， ，最新價為29.95元

今年以來累積營收為7,340,328,000元，累計年增率101.71%

近5日股價上漲15.64%，相關電子通路類指數上漲4.33%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6794 張
  • 外資買賣超：+6857 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-63 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 2,480,248 52.9% 2.51%
2024/2 2,419,516 117.02% -0.86%
2024/1 2,440,564 170.54% 5.02%
2023/12 2,323,892 138.69% 1.88%
2023/11 2,281,058 54.26% 32.2%
2023/10 1,725,445 -6.62% -27.3%

擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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