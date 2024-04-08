營收速報 - 擎亞(8096)3月營收年增大幅成長52.9%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 19:15
台北時間8日，2024年3月擎亞(8096-TW)營收公布為新台幣2,480,248,000元， 年增率大幅成長52.9%，月增率成長2.51%， ，最新價為29.95元
今年以來累積營收為7,340,328,000元，累計年增率101.71%
近5日股價上漲15.64%，相關電子通路類指數上漲4.33%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6794 張
- 外資買賣超：+6857 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-63 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|2,480,248
|52.9%
|2.51%
|2024/2
|2,419,516
|117.02%
|-0.86%
|2024/1
|2,440,564
|170.54%
|5.02%
|2023/12
|2,323,892
|138.69%
|1.88%
|2023/11
|2,281,058
|54.26%
|32.2%
|2023/10
|1,725,445
|-6.62%
|-27.3%
擎亞(8096-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為國際貿易業。電子材料批發業。智慧財產權業。
最新相關新聞
- 統振Q1營收達7億元創7季以來年增28.83%
- 蔡明彰觀點：槍聲一響黃金萬兩 5檔軍工股今年EPS將創歷史新高
- 十銓3月營收12.33 億元 較去年倍增創同期新高
- 宏達電3月營收回升 Q1仍年減近4成
- 台虹Q1營收19.73億元年增逾4成 估Q2可超越去年同期
- 營收速報 - 美達科技(6735)3月營收年增大幅成長406.6%
- 營收速報 - 建榮(5340)3月營收年增大幅成長138.39%
- 營收速報 - 三商電(2427)3月營收年增大幅成長293.26%
- 營收速報 - 泰茂(2230)3月營收年增大幅成長121.23%
- 清明存款變多盤，光聖 放閃強攻，嘉基 大賺入袋，川湖 華麗轉身，國巨 創高收割，欣興 金孫轉大人
- 臻鼎-KY3月營收110.93億元年增21% Q1營收年增3%
- 走著瞧-創將申請一般板上市 拚全年獲利倍增
- 上銀3月營收站回20億元攀6個月新高 全年營運拚雙位數成長
- 【量大強漲股整理】四月份大主流大公開，選股方向報你知?!
- 欣興Q1營收264.02億元季增2.78% 持平於去年同期
- 智邦Q1營收188億元寫下次高 持續受惠AI需求強勁
- 營收速報 - 至上(8112)3月營收年增大幅成長168.4%
- 營收速報 - 天虹(6937)3月營收年增大幅成長216.4%
- 營收速報 - 富宇(4907)3月營收年增大幅成長236600%
- 營收速報 - 皇將(4744)3月營收年增大幅成長205.24%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇