營收速報 - 威剛(3260)3月營收年增大幅成長56.59%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 14:15
台北時間8日，2024年3月威剛(3260-TW)營收公布為新台幣3,975,411,000元， 年增率大幅成長56.59%，月增率成長19.02%， ，最新價為101元
今年以來累積營收為10,880,930,000元，累計年增率50.93%
近5日股價上漲1.32%，相關半導體類指數上漲0.63%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4402 張
- 外資買賣超：+5440 張
- 投信買賣超：-1299 張
- 自營商買賣超：+261 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|3,975,411
|56.59%
|19.02%
|2024/2
|3,340,222
|33.98%
|-6.31%
|2024/1
|3,565,297
|63.75%
|13.35%
|2023/12
|3,145,330
|33.52%
|-23.18%
|2023/11
|4,094,655
|56.21%
|8%
|2023/10
|3,791,326
|39.59%
|13.43%
威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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