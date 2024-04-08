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鉅亨速報

營收速報 - 威剛(3260)3月營收年增大幅成長56.59%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 14:15

台北時間8日，2024年3月威剛(3260-TW)營收公布為新台幣3,975,411,000元， 年增率大幅成長56.59%，月增率成長19.02%， ，最新價為101元

今年以來累積營收為10,880,930,000元，累計年增率50.93%

近5日股價上漲1.32%，相關半導體類指數上漲0.63%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4402 張
  • 外資買賣超：+5440 張
  • 投信買賣超：-1299 張
  • 自營商買賣超：+261 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 3,975,411 56.59% 19.02%
2024/2 3,340,222 33.98% -6.31%
2024/1 3,565,297 63.75% 13.35%
2023/12 3,145,330 33.52% -23.18%
2023/11 4,094,655 56.21% 8%
2023/10 3,791,326 39.59% 13.43%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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