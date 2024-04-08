佳能企業3月營收創7個月來新高 年增35%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 13:59

佳能企業 (2374-TW) 今 (8) 日公布最新營收數字，佳能企業 2024 年 3 月營收 5.16 億元，爲 7 個月來新高，月增 74.14%，年增 35.34%，累計 2024 年第一季營收爲 12.6 億元，季減 4.88%，年增 35.62%。

佳能企業多項 AI 光學產品出貨頻率在 2024 年陸續增加，其中透過 AI 鏡頭結合 Nvidia AI 平台運用於農業科技並接獲日本光學大廠訂單，而智慧城市的 AI 鏡頭產品也將陸續出貨。

佳能企業從全球最大數位相機廠轉型至今，績效顯現，2023 年下半年本業已獲利。在車載鏡頭系統方面，佳能企業也有斬獲，預計 2024 年下半年將開始出貨車載相關產品至日本車廠。此外，佳能今年加速腳步，加大力道於 AI 產品應用上，多項 AI 產品陸續出貨，2025 年展望樂觀。

佳能企業指出，在 AI 運用方面，日前一日本客戶在去年底所發表的即時 AI 系統在 Nvidia Jetson 平台上運用 AI 鏡頭能準確的觀察並預測出母牛分娩的正確時間，該日系客戶已在日本媒體上宣布將於 2024 年陸續出貨。佳能企業獲此產品生產代工，也讓佳能企業跨入農業 AI 科技相關產業又一大突破。

另外，佳能在 AI 邊緣運算鏡頭及系統也陸續有斬獲，除了日前於馬來西亞檳城所導入的智慧城市系統，透過 AI 鏡頭監視並運算車流來控制紅綠燈號誌的時數確保車流量的穩定，也逐漸拓展至馬來西亞其他城市，如怡寶，布城，巴西古當等；近期也將 smart city 系統導入至多明尼加及其他國家等。移動 AI 技術佳能企業也接獲德國交通集團訂單，將 AI 鏡頭運用在歐洲當地的火車及巴士上面，運用 AI 鏡頭的監視及運算來降低可避免的事故，讓行車方面更有效率及安全。