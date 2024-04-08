聯發科第七屆「智在家鄉」 首度邀日月光、Arm、益華共襄盛舉

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 12:47

聯發科董事長蔡明介表示，經過這幾年的努力，「智在家鄉」已成為極具能量的社會創新平台，今年將平台分享出來，邀請生態系夥伴並肩同行，集結半導體上下游的力量與智慧，厚植社會創新能量，一起為家鄉做一件事。

過去六年，「智在家鄉」收到超過 2000 個來自台灣各地的團隊，為台灣近九成的鄉鎮市區提出透過科技改善家鄉的提案，其中有一百二十多個團隊獲得獎項與輔導，並有不少團隊在賽後積極投入落地創業。

聯發科期待，今年結合半導體上下游供應鏈夥伴在不同領域的專長，提供參賽團隊更多的幫助，並提升作品可見度，進一步放大「智在家鄉」的支持效益。蔡明介強調，社會創新沒有最後一哩路，而是一條永續前進的道路。非常感謝企業夥伴們共襄盛舉，團結力量大，我們一起群策群力，為社會帶來共好共榮。

本屆賽事除主辦單位聯發科技之外，多家全球領先的半導體生態系企業包括半導體封測製造廠日月光 (ASE)、運算平台公司安謀 (Arm)、電子設計軟體供應商益華電腦 (Cadence) 也都熱情加入。

各企業不但指派代表參與評比作業，也將共同組成強大的業師群，透過工作坊提供入圍團隊諮詢與輔導資源。此外合作企業也將設置企業指定獎項，獎勵指定議題優秀作品，得獎團隊可獲得企業贊助獎金，未來也有機會朝向更多元的合作模式發展，為落地實踐或創業帶來更多的動能。

本屆「智在家鄉」競賽即將於 3 月 29 日開放徵件，包括社團、學生、NGO、一般公司行號與公部門機關都歡迎組隊報名，5 月 24 日截止徵件。為了讓有志參賽的民眾可以

有最佳的準備，主辦單位預計 4 月 20 日下午舉辦直播線上說明會，將邀請賽事評審與先前獲獎團隊分享經驗與心得，提供各界「第一次參賽就上手」的秘訣。

蔡明介期待陣容升級的「智在家鄉」，能發揮更多育成的功能，持續推進科技為善的社會。賽事將根據入圍作品提供更深入的落地實務課程，並進行在地評估，協助團隊把好點子轉變為實際執行的專案，讓改變發生，產生強大的社會影響力。