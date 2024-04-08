壽險獲利能力看什麼指標？3重點分析貨幣政策帶來的效應！
鉅亨研報 2024-04-08 11:43
一、匯率波動與避險成本將影響壽險獲利動能
就壽險業而言，經營策略上為達資產負債相襯，帳上資產可投資金額逾 7 成配置於債券，且受到國內利率低迷與市場胃納的影響，海外債券占比持續攀升逾 6 成。為因應 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 2.0 兩大新制，預期保險公司未來會逐步調整資產配置，將緩步減降股票及不動產投資部位。而在產品面，因 IFRS 17 導入 CSM 新概念，未來保險公司產品結構將主力推動高 CSM 保障型產品為主。截至 9M23 整體壽險公司總保費收入 1.48 兆元 (-6.6% YoY)，初年度保費 5,158 億元 (-18% YoY)，投資型保單銷售持續減少，預期未來直至接軌新制保費收入規模擴大不易。投資收益方面，在 2022 年金管會祭出「金融資產重分類」措施，使壽險公司將債券 FVOCI 部位轉列至 AC 後，債券殖利率波動對於淨值衝擊已較為改善，隨 2023~2024 年股債市持續回升，永豐投顧研究處預期短期壽險業淨值低點已過。
近期因強勢美元維持期間較原先預期長，匯兌利益抵銷高昂的避險成本，使壽險業獲利稍微獲得喘息。依歷史經驗可看出若短期美元指數跌幅較劇烈壽險公司會產生較鉅額匯兌損失，美元趨勢若走貶未來亦多為匯損，壓縮整體壽險公司獲利空間。目前台美利差仍大，CS 避險成本增加，惟受惠新台幣貶值匯兌利益挹注，使整體避險成本控制得宜；利差結構方面，美國十年期公債殖利率維持在高檔，有助於壽險公司新錢投報率上升，進而帶動經常性收益率持續攀升。
二、短線避險成本高，但升息循環已告終長線將有助於壽險業獲利
展望 2024 年，永豐投顧研究處認為此波升息循環已告終，評估美國十年期公債殖利率將自高點回落，持續趁利率高檔佈建債券部位，長線是有利壽險業獲利。利差部分，國內壽險業受到台美利差仍大，CS 避險成本短時間恐較難下降，且預期 2024 年美元將趨貶，屆時匯兌損失亦將壓抑壽險公司獲利。而在資產配置及產品銷售部分，因金管會釋出 ICS 2.0 在地化過渡措施減緩壽險公司接軌衝擊，預期初期不至於大幅減降台股部位。而壽險公司未來將減少儲蓄型商品銷售，但在 2023 年基期相對較低之情況下，預期 2024 年保費收入可持平表現。但直至接軌前壽險公司仍有持續發行次順位債及增資之需求。
三、匯兌利益雖可望挹注獲利，但部分壽險將因新制度面臨增資壓力
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