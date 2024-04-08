壽險獲利能力看什麼指標？3重點分析貨幣政策帶來的效應！

就壽險業而言，經營策略上為達資產負債相襯，帳上資產可投資金額逾 7 成配置於債券，且受到國內利率低迷與市場胃納的影響，海外債券占比持續攀升逾 6 成。為因應 2026 年接軌 IFRS 17 及 ICS 2.0 兩大新制，預期保險公司未來會逐步調整資產配置，將緩步減降股票及不動產投資部位。而在產品面，因 IFRS 17 導入 CSM 新概念，未來保險公司產品結構將主力推動高 CSM 保障型產品為主。截至 9M23 整體壽險公司總保費收入 1.48 兆元 (-6.6% YoY)，初年度保費 5,158 億元 (-18% YoY)，投資型保單銷售持續減少，預期未來直至接軌新制保費收入規模擴大不易。投資收益方面，在 2022 年金管會祭出「金融資產重分類」措施，使壽險公司將債券 FVOCI 部位轉列至 AC 後，債券殖利率波動對於淨值衝擊已較為改善，隨 2023~2024 年股債市持續回升，永豐投顧研究處預期短期壽險業淨值低點已過。

展望 2024 年，永豐投顧研究處認為此波升息循環已告終，評估美國十年期公債殖利率將自高點回落，持續趁利率高檔佈建債券部位，長線是有利壽險業獲利。利差部分，國內壽險業受到台美利差仍大，CS 避險成本短時間恐較難下降，且預期 2024 年美元將趨貶，屆時匯兌損失亦將壓抑壽險公司獲利。而在資產配置及產品銷售部分，因金管會釋出 ICS 2.0 在地化過渡措施減緩壽險公司接軌衝擊，預期初期不至於大幅減降台股部位。而壽險公司未來將減少儲蓄型商品銷售，但在 2023 年基期相對較低之情況下，預期 2024 年保費收入可持平表現。但直至接軌前壽險公司仍有持續發行次順位債及增資之需求。