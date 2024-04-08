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鉅亨速報

營收速報 - 豐藝(6189)3月營收年增大幅成長88.73%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 14:15

台北時間8日，2024年3月豐藝(6189-TW)營收公布為新台幣4,671,778,000元， 年增率大幅成長88.73%，月增率成長86.77%， ，最新價為94.1元

今年以來累積營收為11,358,526,000元，累計年增率64.12%

近5日股價上漲7.18%，相關電子通路下跌-1.04%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2275 張
  • 外資買賣超：-2968 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+693 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 4,671,778 88.73% 86.77%
2024/2 2,501,391 1.02% -40.23%
2024/1 4,185,357 112.53% 78.65%
2023/12 2,342,762 24.98% -9.97%
2023/11 2,602,185 25.57% 2.17%
2023/10 2,547,022 28.95% -15.87%

豐藝(6189-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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