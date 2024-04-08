營收速報 - 銘異(3060)3月營收年增大幅成長70.43%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15
台北時間8日，2024年3月銘異(3060-TW)營收公布為新台幣301,112,000元， 年增率大幅成長70.43%，月增率成長26.11%， ，最新價為20.5元
今年以來累積營收為778,903,000元，累計年增率45.66%
近5日股價下跌-1.45%，相關電腦週邊上漲0.37%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-314 張
- 外資買賣超：-180 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-134 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|301,112
|70.43%
|26.11%
|2024/2
|238,775
|32.64%
|-0.1%
|2024/1
|239,016
|34.24%
|-4.56%
|2023/12
|250,423
|33.81%
|-4.04%
|2023/11
|260,977
|46.35%
|-0.72%
|2023/10
|262,869
|6.61%
|1.06%
銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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