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鉅亨速報

營收速報 - 銘異(3060)3月營收年增大幅成長70.43%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 15:15

台北時間8日，2024年3月銘異(3060-TW)營收公布為新台幣301,112,000元， 年增率大幅成長70.43%，月增率成長26.11%， ，最新價為20.5元

今年以來累積營收為778,903,000元，累計年增率45.66%

近5日股價下跌-1.45%，相關電腦週邊上漲0.37%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-314 張
  • 外資買賣超：-180 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-134 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 301,112 70.43% 26.11%
2024/2 238,775 32.64% -0.1%
2024/1 239,016 34.24% -4.56%
2023/12 250,423 33.81% -4.04%
2023/11 260,977 46.35% -0.72%
2023/10 262,869 6.61% 1.06%

銘異(3060-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為硬碟機零組件。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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