營收速報 - 皇普(2528)3月營收年增大幅成長138.89%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15
台北時間8日，2024年3月皇普(2528-TW)營收公布為新台幣56,000元， 年增率大幅成長138.89%，月增率成長166.67%， ，最新價為47.9元
今年以來累積營收為98,000元，累計年增率-99.99%
近5日股價上漲0.43%，相關建材營造上漲1.34%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-577 張
- 外資買賣超：-545 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|56
|138.89%
|166.67%
|2024/2
|21
|-100%
|0%
|2024/1
|21
|-100%
|0%
|2023/12
|21
|-100%
|0%
|2023/11
|21
|-34.38%
|0%
|2023/10
|21
|-58.82%
|0%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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