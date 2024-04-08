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鉅亨速報

營收速報 - 皇普(2528)3月營收年增大幅成長138.89%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 16:15

台北時間8日，2024年3月皇普(2528-TW)營收公布為新台幣56,000元， 年增率大幅成長138.89%，月增率成長166.67%， ，最新價為47.9元

今年以來累積營收為98,000元，累計年增率-99.99%

近5日股價上漲0.43%，相關建材營造上漲1.34%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-577 張
  • 外資買賣超：-545 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 56 138.89% 166.67%
2024/2 21 -100% 0%
2024/1 21 -100% 0%
2023/12 21 -100% 0%
2023/11 21 -34.38% 0%
2023/10 21 -58.82% 0%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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