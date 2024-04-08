美債再破今年新低，是否拖累股市觀察時序與關鍵技術面指標!?

永誠資產管理處 2024-04-08 16:00

美國 10 年期公債又跌破今年低點

美國 10 年期公債，在歷經 3 月底的反彈，一進入 4 月第一個交易日準時重挫，已經跌破 2024 年的低點 (如下圖所示)。而 Q1 的股市強於債市，使得投資人並沒有太過畏懼債市的下跌，因此首先要分析的是債市漲跌的其中一個主要原因 - 時序性。

時序性：退休基金季底再平衡 (買債 + 調節股)

退休基金對金融證券市場是很重要的資金來源，其最大的貢獻就是穩定買進、追蹤指數，不會特意追價或集中資金，因此平時對波動影響不大，但每逢季底較容易出現明顯的部位調整。其概念為巨額資金的資產管理，顧及保守風險，仍沿用股 6 債 4 或類似的 7:3 配置。因此當一季度中，債券與股市的漲跌幅大幅分歧，就必須再平衡調整配置比例。

而如下圖所示，再平衡有部分是每月調整，然而季底 (3、6、9、12) 會有月、季度調整重合，往往金額最大，再加上 Q1 股市的報酬率遠高過債市(以 S&P500 - 12 個月公債作為指標比較)，指標落差為 8.8% - (-2%)=10.2%! 因此債市 Q1 季底有調整買盤，對上股市為調節賣壓成為資金流向關鍵，同步的金融、小型股等落後科技股大幅漲勢的標的，也會部分受惠季底再平衡，接獲部分買盤。

股債資金風向是否改變，觀察 2 件事：

1. 回歸到 4 月，再平衡結束後是否回到原有主流資金趨勢?

以 4/1(第一個交易日) 來說是維持的，當日半導體股再度領漲、科技類股相對強勢，然而 S&P500、道瓊、羅素 2000 則趨弱下跌，呈現調節漲跌互見，資金仍圍繞在成長股 (半導體、雲端服務、AI)，即使是下跌也有買盤支撐，然而伴隨債市破底，留意 Q2 開始確實有轉變重回股債同步跡象。

2. 留意下一個全面齊漲 / 齊跌的爆量長 K 棒交易日，方向是上還是下?

若再平衡影響到的是調節部位，那多半不會影響趨勢，但同時四巫日結束後，到季度結束，也容易使法人進行策略上的轉換，因此季初找尋下一個全面齊漲 / 齊跌的交易日，就相當重要，通常會形塑法人順勢操作的方向引導。

→當前股強債弱，科技半導體撐盤領漲的態勢並未完全改變。尤其股債 Q1 其實並不連動，主要是因為市場樂觀的降息預期，認為將結束利率高檔，然而要提防的是，利率持續高檔更久，股債同向的壓力重新回溫，若此時在季初發生全面齊跌，可能影響法人的趨勢資金風向。

→尤其注意技術指標中，S&P 500 不能出現 5、20 日線死亡交叉，否則 10 月底以來的波段多方慣性就會被打破。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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