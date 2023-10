美債殖利率飆升 有Fed官員認為可能不需再升息

美國公債殖利率近期飆升引起市場矚目,聯準會 (Fed) 兩官員周四 (5 日) 紛紛對此發表看法,舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 認為,通膨取得進展加上殖利率飆升,央行可能不需要再次升息,而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 則認為,美債殖利率飆升反映強勁經濟數據和充足供應,同時重申多觀望經濟數據狀況再判斷是否需要升息。上述兩名 Fed 官員今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 並沒有投票權。

戴莉在紐約經濟俱樂部 (The Economic Club of New York) 上表示,如果就業市場持續降溫且通膨重回目標水準,我們就能維持利率不變,讓政策效果繼續發揮作用。

她還說:「隨最近幾周長期利率的上升,我們採取進一步行動的必要性降低了,因為金融市場已經朝著這個方向發展,而且它們已完成任務。」

不過戴莉表示,通膨降溫存在真正的風險。如果經濟成長速度放慢和通膨下降速度停滯、經濟活動開始重新加速或者金融市場狀況逆轉一些緊縮政策,甚至過度寬鬆,則 Fed 會對這些數據做出反應,進一步升息直至決策者確信貨幣政策限制力道足以完成對抗通膨任務。

巴金同日在北卡羅萊納州大學威爾明頓分校的演講上表示,近期債券殖利率飆升反映強勁經濟數據和充足供應。他補充說,這是向往年更為正常利率水準回歸。

另外巴金也重申自己的觀點,即決策者有時間決定是否需要採取更多措施來冷卻通膨,現在判斷今年是否需要再次升息還為時過早。

他說:「我們有時間看看到目前為止所做的措施是否已經足夠,或是還有更多工作要做。未來的道路取決於我們認為通膨壓力是否已經過去或者持續下去。我將密切留意勞動市場,從中尋找這些訊號。」

巴爾也說,自己認為通往經濟軟著陸的「狹窄道路」將避免經濟衰退。