〈美股盤後〉等待非農就業報告 四大指數盡墨

美債殖利率走低，非農就業報告出爐前一日，投資人謹慎以待，美股週四 (5 日) 震盪收黑，標普微跌 0.13%，仍維持在 200 日均線上方。

高樂氏 (CLX-US) 因財測不佳導致股價大幅虧損，推動必需消費品類股重挫，原油價格續跌，能源股走勢疲弱。

2 年期公債殖利率週四下跌 6 個基點至 5.03%，10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.71%，但仍處於多年高位。

數據方面，截至 9 月 30 日當週，美國初次申請失業救濟金的人數增加 2,000 人，達到 20.7 萬人，不及經濟學家普遍預期的 21 萬人，凸顯第三季末就業市場依然緊俏，同時，8 月貿易逆差收窄至近 3 年來新低、資本財出口接近紀錄新高。

隨著歐美通膨肆虐、俄烏戰爭持續及中國復甦緩慢，世界貿易組織 (WTO) 週四把今年全球商品貿易的增長預測，從 4 月時預測的 1.7% 下調至 0.8%。

市場聚焦週五將公布的美國 9 月非農就業數據，這是本週最重要數據，可能對下月升息帶來決定性的參考。經濟學家普遍預期將新增就業 17 萬人，弱於前值。

政經方面， 有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週四撰文指出，美國經濟軟著陸的希望被債市暴跌所澆熄，從而削弱聯準會年內再升息的理由。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四稱，通膨取得進展加上殖利率飆升，央行可能不需要再次升息，而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 則認為要多觀望經濟數據狀況、再判斷是否需要升息。

地緣政治方面，消息人士稱，美國政府限制晶片製造設備向中國出口的最新規定處於最後審查階段，顯示拜登將更新限制晶片及晶片製造工具出口中國的法規。美國管理和預算辦公室 (OMB) 週三於網站上發布了一篇名為「半導體製造項目出口管制、實體清單修改」的法規，指的是向中國運送晶片製造工具的預期限制。

美股週四 (5 日) 四大指數表現：

標準普爾 500 指數的 11 個板塊中有 7 個板塊出現下跌，但必需消費品板塊表現最差，材料表現第二差，房地產和醫療保健收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta (META-US) 跌 0.26%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.13%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.82%。

道瓊成分股多收黑。可口可樂 (KO-US) 下跌 4.83%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 2.45%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.6%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.88%；Merck (MRK-US) 上漲 1.4%。

費半成分股普遍走低。高通 (QCOM-US) 跌 0.05%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.47%；美光 (MU-US) 上漲 1.38%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.01%；AMD (AMD-US) 下跌 1.11%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 全數收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.43% 至每股 260.05 美元。墨西哥北部州政府週四表示，特斯拉已要求該州建設能源、水利、公路和鐵路等基礎設施。特斯拉計劃在該州建設新的超級工廠。

美國電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 暴跌 22.88% 至每股 18.27 美元。 Rivian 週四宣布擬發行 15 億美元可轉換公司債，並公布毫無驚喜可言的第三季初估營收數字。

通用汽車 (GM-US) 下滑 2.32% 至每股 30.31 美元。通用汽車週四表示，已向美國汽車工人聯合會 (UAW) 提出還價，以結束工會針對這家美國汽車製造商的罷工。

蘋果 (AAPL-US) 走高 0.72% 至每股 174.91 美元。蘋果將在 11 月 2 日公布 2023 財年第四季財報，自 2020 年初以來，蘋果尚未提供正式財測，但分析師預計該公司該季營收預估約為 892 億美元，上一季營收 901 億美元。

高樂氏 (CLX-US) 重摔 5.23% 至每股 124.93 美元。該公司表示，鑒於 8 月發生的網路攻擊擾亂公司運營，將對其第一財季獲利和銷售造成影響。

美國科技公司戴爾 (DELL-US) 下跌 1.5% 至每股 66.19 美元。戴爾週四預測，公司將長期以 3% 至 4% 的年均複合成長率增長，令一些預期人工智慧 (AI) 將推動其銷售大增的投資人備感失望。 天風國際證券分析師郭明錤上月預測，長尾效應與邊緣運算為 AI 算力成長爆發關鍵，戴爾或許是被低估的受惠者之一。

經濟數據

美國 8 月貿易收支報 - 583 億美元，預期 - 623 億美元，前值 - 647 億美元

美國上週初領失業金人數報 20.7 萬，預期 21 萬，前值 20.5 萬

美國上週續領失業金人數報 166.4 萬，預期 167.5 萬，前值 166.5 萬

華爾街分析

倫敦證券交易所集團 (LSEG) 調查的經濟學家認為，9 月非農業就業人數將增加 17 萬人，低於 8 月的 18.7 萬人。儘管投資人不希望經濟出現衰退，但他們希望勞動市場出現一些疲軟跡象，促使聯準會重新考慮再次升息，並阻止美債殖利率升至 16 年高點。

然而，投行巴克萊指出，等待疲弱經濟數據來拯救債券的多頭可能會失望，債市供需表明，債券市場的命運掌握在股市手中，唯有股市持續下跌，債市才可能走高，否則全球債市前景料將相當黯淡。

賓州大學華頓商學院 (Wharton School) 知名退休財經教授 Jeremy Siegel 稱：「考量政府可能關門和汽車工人罷工的不確定性，毫無疑問，聯準會應該採取行動，但儘管如此，實體經濟仍然強勁。」

Horizo​​​​n Investments 投資長 Scott Ladner 表示：「就業市場的整體數據告訴我們，情況正在好轉，但本質上是呈現減少招聘，沒有太大規模的裁員。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主