鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-25 05:30

‌



據《彭博》等外媒上周六（23 日）報導，蘋果 (AAPL-US) 向美國加州北區聯邦法院提起訴訟，指控前 Apple Watch 感測器系統華裔架構師 Chen Shi 在離職前系統性竊取一系列核心商業機密，並跳槽到中國智慧手機製造商 OPPO，將這些資料提供給 OPPO 開發可穿戴裝置。

蘋果控告跳槽至OPPO前員工，稱63份機密文件被竊取。（圖：第一財經）

據《觀察者網》周日報導，OPPO 法務部方面對此回應：「我們已注意到蘋果公司近期在加州提交的訴訟，並仔細審查了蘋果訴狀中指控的內容，沒有發現任何事實能夠證明這些指控與該員工在 OPPO 僱傭期間的行為有關。OPPO 尊重包含蘋果公司在內任何公司的商業祕密，並未侵犯蘋果公司商業祕密。OPPO 將積極配合法律程序的推進，亦相信公正的司法審理能夠澄清事實。」

‌



蘋果在上周四提交至加州聖荷西聯邦法院起訴狀中指出，一名名叫 Chen Shi 的感測器系統架構師 Chen Shi，今年 6 月離職前，為了幫助 OPPO 開發具競爭力的可穿戴設備，曾祕密訪問蘋果健康感測技術相關機密文件。

蘋果稱，Chen Shi 隱瞞即將跳槽到競爭對手 OPPO 的事實，安排並參加了數十場與 Apple Watch 技術團隊成員的一對一會議，以了解他們正在進行的研究工作。

此外，蘋果還指稱，在離開蘋果三天前的深夜，Chen Shi 下載 63 份涉密文件。離職前一天，他將這些文件轉移到隨身碟。

蘋果稱，Chen Shi 聲稱的離職緣由，是要返回中國照顧年邁父母，隱瞞跳槽至 OPPO 的事實。

蘋果表示，Chen Shi 違反保密及知識產權協議，OPPO 對此知情，縱容他上述行徑。

蘋果指控 Chen Shi 在離職前曾用中文向 OPPO 健康業務副總裁發送消息，表示他「一直在查閱各種內部資料，進行了大量一對一會議，儘可能蒐集資料——之後會全部分享給大家」。

蘋果在起訴狀指出，Chen Shi 離職後加入 OPPO 位於矽谷的研究中心，該中心以 OPPO 和 InnoPeak 兩個品牌展開營運。

蘋果在起訴書中表示：「允許 Chen Shi 和 OPPO 的行為不受懲罰，將破壞蘋果對創新的承諾，以及對 Apple Watch 等前沿技術的大量投資，還可能破壞蘋果商業祕密的價值，並為競爭對手提供不公平優勢。」