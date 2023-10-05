〈美股早盤〉初領失業金人數低預期、美債殖利率守在高位 主要指數開低走低

美國上周初領失業金人數增幅低於預期，美國公債殖利率守住近期高點，美股主要指數周四 (5 日) 開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌 0.3%。

美國勞工部公布最新數據顯示，截至 9 月 30 日當周，初領失業金人數小幅上升至 20.7 萬人，略低於市場預期；初領失業金人數四周移動平均值微跌至 208,750 人，創 2 月份以來最低，該數據消除了部分波動性。

接下來定於周五 (6 日) 公布的非農就業報告將提供更多有關就業市場的資訊。經濟學家預估，9 月非農就業人數增長將放緩，但仍保持健康。

雖然市場已經從最近的股市暴跌中站穩，但投資者情緒仍然脆弱。美國公債殖利率飆升至多年高點，推動了整個市場的瘋狂波動。投資者熱切留意周五的非農就業報告是否鞏固了對美國聯準會 (Fed)11 月升息的押注。目前，掉期交易顯示 Fed 下個月升息的可能性為四分之一。

儘管美債殖利率昨日從 16 年新高回落，但投資人仍擔心仍居高不下的殖利率會讓美股繼續承壓。截稿前，美國 10 年期公債殖利率跌至 4.731%，美元指數也下跌至 106.435。

有分析指出，對美國政府支出及其不斷膨脹的預算赤字擔憂，增添利率走勢的確定性，導致美國公債遭遇大幅拋售，引發殖利率飆升。

Syz Group 投資長 Charles-Henry Monchau 表示：「債券殖利率走高意味著這不僅僅是通膨和油價的波動… 市場要求投資長期公債的溢價更高。」

截至台北時間周四（5 日）21 時許：

焦點個股：

VinFast(VFS-US) 早盤上漲 8.43%，至每股 8.73 美元

「越南版特斯拉」電動車製造商 VinFast 周四美股盤前公布第三季財報，由於該公司加大電動車交付數量並與美國經銷商合作提振銷量下，第三季營收成長 159%。消息傳出後，VinFast 盤前股價漲逾 7%。

財報顯示，VinFast 第三季 (截至 9/30) 營收成長 159% 至 8.25 兆越南盾 (約 3.38 億美元)、淨損擴大至 15 兆越南盾、電動車總共交付 10,027 輛。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.13%，至每股 135.06 美元

德國反壟斷當局周四表示，Alphabet 旗下 Google 已同意改變其管理用戶數據作法，以結束調查。該調查意在遏制其龐大數據的市場力量。該機構表示，Google 的承諾將讓用戶在公司平台上如何使用其數據方面有更多選擇。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.08%，至每股 173.80 美元

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅後收入達 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月貿易收支報 - 583 億美元，預期 - 623 億美元，前值 - 647 億美元

美國上周初領失業金人數報 20.7 萬，預期 21 萬，前值 20.5 萬

美國上周續領失業金人數報 166.4 萬，預期 167.5 萬，前值 166.5 萬

華爾街分析：

法國興業銀行策略師 Kenneth Broux 表示：「周五的非農就業報告和下周的通膨數據將決定美國 10 年期公債殖利率是上升到 5% 還是下降至 4.5%。」高於預期的就業數據可能引發「另一波美元買入和債券拋售潮」

巴克萊分析師 Ajay Rajadhyaksha 表示，除非美股持續低迷，恢復固定收益資產的吸引力，否則全球債券註定會繼續拋售。