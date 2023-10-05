美上周初領失業金人數小幅升至20.7萬 仍近歷史低點

美國周四 (5 日) 公布一系列經濟數據，其中上周初領失業金人數溫和上升，同時 9 月裁員人數下滑，凸顯第三季末就業市場依然吃緊。與此同時，8 月貿易逆差收窄至近 3 年來新低、資本財出口接近紀錄新高。到目前為止，美國經濟承受住聯準會 (Fed) 連番升息考驗，然而這種韌性卻加大 Fed 年底前在升息的風險。

美國上周初領失業金人數仍保持在歷史低點附近。(圖：ZeroHedge)

截至 9 月 30 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.7 萬人，低於市場預期的 21 萬人，較上周修正後的 20.5 萬人增加 2 千人，4 周移動平均值報 20.875 萬人。

截至 9 月 23 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 166.4 萬人，較上周修正後的 166.5 萬人減少 1 千人，低市場預期的 167.5 萬人，4 周移動平均值報 166.7 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

在 9 月大部分時間裡，初領失業金人數徘徊在今年 19.4 萬至 26.5 萬人區間的下緣。在新冠疫情之後，雇主普遍不願解雇員工，因為勞動力難尋。美國 ISM 昨日公布的調查顯示，服務業仍認為就業市場「非常競爭」，一些雇主稱難以填補職缺。

由於美國汽車聯合汽車工會 (UAW) 罷工已進入第三周，限制供應鏈並迫使汽車製造商暫時解雇更多非罷工工人，本月申請失業救濟金人數可能會上升。另一方面，由於受到罷工的影響，福特汽車 (F-US)、通用汽車 (GM-US)、Stellantis(STLA-US) 已讓數百名工人暫時休假和下崗。

美國 9 月裁員人數月減近 4 成

另外，據咨詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四公布數據顯示，美國 9 月裁員人數為 47,457 人，比 8 月公布的數據減少 37%，然而與去年同期相比，宣布的裁員人數則增加 58%。第三季總共裁員 146,305 人，比第二季減少 22%。

就業市場的任性表明，Fed 可能在一段時間內把利率維持在高峰。大多數經濟學家認為，Fed 已經結束升息。

美國 8 月貿易逆差收窄 創逾 3 年新低

與此同時，美國商務部同日公布的報告顯示，美國 8 月貿易逆差萎縮 9.9% 至 583 億美元，為 2020 年 9 月以來新低，高於經濟學家預期的萎縮至 623 億美元。

商品和服務出口成長 1.6% 至 2,560 億美元、商品出口成長 1.8% 至 1,715 億美元。資本財出口量創歷史新高，不過食品、飼料和飲料出口是自 2020 年 8 月以來新低，服務出口達 845 億美元，寫歷史新高。

另外商品和服務進口下降 0.7% 至 3,143 億美元。由於消費品和資本財進口下降，商品進口下降 0.9% 至 2,560 億美元，可能反映出借成本上升導致國內需求疲軟。其他方面，服務業順差 262 億美元，為 2018 年 3 月以來新高。

專家看法

彭博經濟學家 Eliza Winger 表示，初領失業金人數小幅上升表明，裁員整體上仍處在歷史低點，但 UAW 罷工持續時間越長，這種情況可能改變。而且隨著罷工規模擴大，更多共應商可能會被迫暫時解雇那些享有失業保險福利的非罷工工人。

紐約 FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，經濟需求持續走強，這只會讓 Fed 官員更擔心並危及降低通膨的進展。