路透：伊拉克明年1月1日開始停止所有美元現金提領

根據路透周四 (5 日) 報導，伊拉克央行 (CBI) 投資和匯款局局長 Mazen Ahmed 表示，伊拉克將從 2024 年 1 月 1 日起禁止美元提款和交易，這是遏制濫用其強勢貨幣 (Hard currency) 儲備從事金融犯罪和逃避美國對伊朗制裁的最新舉措。

Mazen Ahmed 指出，此舉旨在杜絕伊拉克每年從紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 進口的 100 億美元現金中約 50% 的非法使用。

同時這也是推動經濟去美元化的更廣泛努力的一部分。在 2003 年美國入侵伊拉克後，厭倦了反復發生的戰爭和危機的民眾更喜歡美元，而非當地貨幣。

Ahmed 說，在 2023 年底前把美元存入銀行的伊拉克民眾將在 2024 年繼續能夠提取美元資金。但在 2024 年存入的美元只能以 1,320 美元的官方匯率兌換成當地貨幣。

伊拉克第納爾周四的平行市場匯率為 1,560 美元，比官方匯率低約 15%。

報導指出，伊拉克已建立一個監管電匯的平台，電匯占其美元需求的大部分，過去伊拉克曾是假收據和欺詐交易的溫床，這些交易將美元吸到伊朗和敘利亞，這兩個國家都受到美國的制裁。伊拉克在很大程度上依賴華府的善意，以確保其石油收入和財政不會受到美國的譴責。

過去幾個月，許多伊拉克當地銀行已經開始限制美元現金提取，這加劇現金短缺，導致平行市場匯率繼續上升。

Ahmed 表示，一些銀行的美元儲備不足，是因為許多人對金融體系感到不安，想立即提領美元，而一些銀行也出現短缺，因為它們提供以美元計價的貸款，然後以第納爾償還。

他表示，作為與美國聯準會 (Fed) 達成的一項協議的一部分，CBI 還限制其提供的美元數量，以限制現金支付並轉向電子支付。

Ahmed 表示，CBI 預估隨新措施生效，第納爾將貶值更多，但這是金融體系正規化的一個可接受的副作用，CBI 正以官方匯率為所有合法目的提供美元。他說：「與這個目標相比，我們今天承擔的成本根本不算什麼。」

然而有跡象表明，CBI 的計畫不會受到歡迎。社群媒體周四流傳的一段影片顯示，巴格達一家銀行的儲戶威脅說，如果拿不到現金存款，就要燒掉銀行。這一幕讓人想起了儲戶在黎巴嫩銀行業危機期間採取的措施。