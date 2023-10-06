戴爾營收預測透露：AI助力需要更長時間才能發揮作用

戴爾 (DELL) 周四 (5 日) 重申，預估長期營收年複合成長率 3% 至 4%，這讓一些預料人工智慧 (AI) 將推動銷售額大幅成長的投資人感到失望，股價應聲走跌。

截稿前，戴爾 (DELL-US) 周四盤中股價下跌 2.63%，每股暫報 65.43 美元，該股在去年下跌近 30% 後，今年迄今上漲 67%。

戴爾還預測，經調整後調整後每股獲利的長期年複合成長率目標提高至 8% 或以上，另外將在 2021 年啟動類似規模的股票回購基礎上，在回購 50 億美元股票。

戴爾的營收前景表明，生成式 AI 的提振可能需要更長時間才能實現。自該公司發布強勁的財報以來，由於外界對戴爾在推動新技術方面持樂觀態度，股價已上漲近 20%。

Evercore ISI 分析師表示：「考慮到近期 AI 的順風，營收複合年均成長率 (CAGR) 不便似乎有些保守，而這股 AI 的順風不僅會增強，而且還會在未來持續下去。」

與其他科技公司一樣，在經歷幾季的數位支出下滑後，AI 需求最近成為代爾的一個亮點。自新冠疫情結束以來，其主要的營收來源──個人電腦 (PC) 市場──一直處於低迷狀態。

戴爾表示，預估到 2028 會計年度，將把季度股息每年提高 10% 或更多，這是透過股票回購和股息相結合的方式將 80% 以上的經調整後自由現金流返回給股東計畫的一部分。

另外，由於需求放緩迫使戴爾削減成本，包括今年早些時候裁員 6,000 人、暫停召聘等措施。