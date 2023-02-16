套牢該怎麼辦？投資老手教你逆轉勝

投資過程中，難免遇到利空因素影響，基金因而被深度套牢，產生虧損，此時該如何逆轉勝呢？資深操盤手傳授定期定額「不停扣」、「逢低加碼」等兩大操作訣竅，可以讓基金加速解套，虧損翻身轉正！

定期定額停扣 績效差很多

前進股市，大家總想要「低買高賣」，但在貪婪與恐慌的情緒交織下，實際上卻多是背道而馳，往往淪為「追高殺低」，故賠錢者多、賺錢者少。因此，若市場大幅修正，基金被套牢了，首先，千萬別輕易中斷定期定額扣款：只要手中持有的基金具長期成長潛力，更應該持之以恆，趁跌時逢低加碼，累積更多的單位數，一旦市場翻揚，就能享受豐碩的微笑曲線成果。

即使是在市場最高點進場，只要有耐心地持續定期定額，也會有不錯的投資收益。以 2008 年金融海嘯為例，倘若從 2007 年 10 月底歷史高點，開始每月 5,000 元定期定額投資美股、歐股、亞股、新興市場等股市，堅持 3 年後，累積報酬率為 7%~27%；反之，若在雷曼兄弟爆發後，市場恐慌之際，就急忙贖回基金，虧損至少 1 成，最高則近 3 成。因此，空頭市場之下，也能持續保有定期定額好習慣，將有助於基金由虧損轉為正報酬。

定期定額夠堅持 就能逆轉勝

逢低加碼 解套更有感！

誠如投資大師 彼得林區所言：「下跌正是好機會，去撿那些慌忙逃離風暴的投資者丟下的廉價貨」。因此，市場恐慌之時，除了定期定額不停扣，若再搭配定期定額逢低加碼，基金解套更有感！

同樣以上述金融海嘯為例，若布局史坦普 500 指數，採用定期定額不中斷，3 年後，累積報酬率為 7.03%；若能再進一步搭配低檔加碼 1 倍定期定額，報酬率則可提升至 10.18%。此結果顯示，遇到重大利空，要發揮「別人恐懼，我貪婪」 的投資精神，不僅應該持續定期定額，甚至要逢低加碼扣款，基金報酬率將更加亮麗。

「倍金術」投資法 無痛累積資產

近年來定期定額存基金理財法深受國人青睞，然而，要從上千檔基金中，挑選出好標的，又能做好資產配置，著實不容易。因此，若不知從何下手者，不妨可以考慮富蘭克林華美投信「倍金術」投資法，只要 2,000 元，即可投資兩種組合基金，台股搭配全球特別股票基金，或是科技搭配中國 A 股基金的組合，投資人可以根據自己的投資偏好及需求做選擇。

而且兩種組合基金的正報酬機率相當高，根據實證資料顯示，只要能夠堅持定期定額扣款 2 年以上，勝率超過 7 成。此外，還享有終身 0% 手續費，可以降低投資成本。綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號，再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林華美投信帳戶之客戶)。

「倍金術」投資法具有低門檻、專家嚴選、投組高勝率等三大優勢，很適合小資族、社會新鮮人、忙碌上班族入手，可以藉此無痛累積資產，以小錢創造大未來。

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