聯準會鷹式升息即將結束 科技搭配實質資產 雙產業攻守並行

2022 年美國開啟升息循環，雖然努力減緩通膨升溫的衝擊，但同時也對疫後復甦的全球經濟造成影響，特別對部分企業獲利成長亦形成衝擊，連帶使相關股市評價回落。然而市場預估伴隨通膨逐步獲得控制，美國聯準會升息腳步可望於 2023 年告一段落，而科技業在歷經一波營運調整後，2023 年的獲利成長空間仍屬可期，也代表進場布局時機浮現。

根據 Factset 估計，標普 500 企業 2022 年第四季獲利預估下滑 2.8%，是兩年來首見單季獲利下滑，高成長如科技股等股市評價面因而不振。根據高盛於 2022 年 11 月發布的預測，2023 年包括蘋果、亞馬遜、微軟、Google 在內等超大型科技股的營收成長率將重新超越整體標普 500 指數，另外根據 Factset 在 2022 年 12 月發布的預測，整體科技業在科技新題材層出不窮的推動下，2023 年的營收成長率仍將高於其他產業。

以 2022 年 12 月的數據來看，在美國整體股市評價面已修正至接近甚至低於長期中位數的情況下，科技業的本益比又低於五年平均值，2023 年在升息告一段落、企業營運調整過後，評價面的表現空間可期。

應對通膨環境

布局實質資產有助提升投資防禦力

儘管 2023 年升息循環將進入尾聲，有助受壓抑的高成長股擺脫陰霾，然而通膨預料將持續高於歷史平均水準，投資組合在逐步強化成長性布局之餘，仍不能忽略投資資產的防禦特性，在此考量下，布局防禦潛力佳的實質資產有其必要。

實質資產包括不動產、基礎建設與大宗商品等類別資產，由於是真實存在，且存續的時間通常非常久，具有剛性需求支撐，長期價值相對穩定，加上有收費機制或租金收入等定期收益，使得實質資產在應對高通膨環境方面潛力看好。2022 年，代表實質資產的標普實質資產總報酬率指數下跌 9.94%(資料期間為 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日)，相對 MSCI 世界指數在同期間下跌 19.46%，跌勢較緩和的實質資產展現較高的防禦力。而統計近年重大風險 (包括金融海嘯、歐債危機、中國股災、新冠肺炎等) 後兩年內，實質資產的市場評價面及反彈力道都相對一般股債要來得高，展現實質資產作為價值型投資優選的實力。

目前總體經濟環境持續波動，抓住高成長股的逢低布局時機固然重要，提升投資組合防禦性的價值型投資策略也必須兼顧，才有可能提升投資效率，達到投資人中長期的投資目標。

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