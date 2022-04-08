〈美股盤後〉股神加持惠普飆逾14% 科技股尾盤急拉美股收紅

美國初領失業金人數創逾 53 年新低，聯準會 (Fed) 官員持續發表鷹派談話，烏俄戰火未歇，美股主指週四 (7 日) 開盤漲跌互見，不過尾盤逢低買盤大舉進駐，科技股急拉，四大指數小幅收紅，結束連續 2 個交易日的跌勢，惠普則在股神加持下飆漲逾 14%。

政經消息方面，聯準會週三公布的會議記錄釋出未來可能一次升息 2 碼及提前縮表的強烈訊號，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四亦發出鷹派言論，他指出，雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已領先於聯準會目標聯邦基金利率，但聯準會在對抗通膨方面仍落後於通膨曲線。

全球譴責俄軍在烏克蘭布查鎮 (Bucha) 暴行，聯合國大會週四以 93 票同意、24 票反對、58 票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。

同時，美國國會表決通過 2 項法案，取消俄羅斯和白俄羅斯最惠國貿易地位，以及禁止進口俄國石油和天然氣。

美國商務部週四對俄羅斯航空 (Aeroflot)、藍色航空 (Azur Air) 和烏塔航空 (UTair) 祭出臨時拒絕令，指控這 3 家俄國航空公司違反美國出口管制，禁止他們接受從美國的零部件維修飛機，以及禁止維護受美國出口法規約束的飛機，該禁令有效期為 180 天。

美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 原訂週日率團訪問台灣，不過最新消息傳出，她確診新冠肺炎，裴洛西的副幕僚長表示，她的亞洲之行將延後。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 4.95 例，死亡數突破 616 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 113 億劑疫苗。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，醫療保健、能源和必需消費品領漲，房地產、通訊服務、公用事業和金融板塊收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.18%；Meta (原臉書) (FB-US) 跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.61%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.62%。

道瓊成分股多收紅。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.81%；Merck (MRK-US) 上漲 2.15%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.41%；Visa (V-US) 下跌 1.31%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 0.68 %。

費半成分股多收紅。Azenta (AZTA-US) 上漲 2.68%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.82%；高通 (QCOM-US) 跌 0.043%；AMD (AMD-US) 漲 0.048%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.042%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.57%；美光 (MU-US) 下跌 0.68%；德儀 (TXN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 集體滑落。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.00%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.43%。

企業新聞

惠普 (HPQ-US) 飆漲 14.77% 至每股 40.06 美元。繼 2 月底連續買進西方石油大賺一票後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 近期買入將近 1.21 億股的惠普股票，目前持有惠普約 11.4% 股權。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.10% 至每股 1,057.26 美元。特斯拉週四在美國上調特斯拉 Model 3 價格，特斯拉大股東巴倫 (Ron Baron) 看好特斯拉後市，有意續抱持股至少 8 年。

臉書母公司 Meta (FB-US) 下跌 0.16% 至每股 222.95 美元。Meta 不久前放棄加密貨幣計畫「 Diem 」，如今旗下金融部門 Meta Financial Technologies 正在探索為元宇宙創建一款由公司集中控管的「程式內代幣」(In-app Token)，內部人員私下稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)。

京東 ADR (JD-US) 下跌 3.34% 至每股 57.10 美元。中國網路巨頭京東集團宣布創辦人劉強東卸下京東集團 CEO 一職，由京東集團總裁徐雷接棒，但劉強東仍擔任董事會主席。

經濟數據

美國當周（截至 4/2）初領失業金人數報 16.6 萬，預期 20 萬，前值 17.1 萬

美國當周（截至 3/26）續領失業金人數報 152.3 萬，預期 131.1 萬，前值 150.6 萬

華爾街分析

美股週四回暖，而美債殖利率曲線趨陡，10 年和 30 年期美債殖利率升至 2019 年以來最高。

Allianz Investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 表示，上月 FOMC 會議紀錄描繪比以往更高的緊迫性，因為聯準會對縮表的承諾比市場參與者可能預期的要快。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 寫道，對升息和縮表的輪廓有清晰的認識，市場對聯準會鷹派官員評論的反應應該不會那麼不穩定。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 稱，聯準會如此渴望的軟著陸說起來容易做起來難，特別是通膨高漲且能源價格飆升的環境下，當市場考慮到聯準會那樣的緊縮政策時，經濟將不得不表現出難以置信的韌性來度過難關。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主