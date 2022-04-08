美股重點新聞摘要2022年04月08日

今日操盤前瞻

印度央行 3 月利率決策

台灣 3 月 CPI

利率未能反映現實 布拉德：Fed 仍然「落後於曲線」

聖路易斯聯邦儲備銀行 (Fed) 行長布拉德 (James Bullard) 周四 (7 日) 表示，雖然房貸利率和政府債券殖利率的上升已經領先於 Fed 目標聯邦基金利率，但 Fed 在對抗通膨方面仍然落後。閱讀全文...

美國會通過兩法案 取消俄國最惠國待遇及禁止能源進口

美國參眾兩院周四（7 日）通國兩項針對俄國的制裁法案，包括禁止俄羅斯能源進口及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由總統拜登簽署後生效。閱讀全文...

特斯拉在中國召回 12.7 萬輛 Model 3 空頭分析師：短期內會跌破 800 美元

GLJ 知名的特斯拉 (TSLA-US) 空頭分析師強生 (Gordon Johnson) 表示，特斯拉股價可能在短期內「跌破 800 美元」。閱讀全文...

Meta 傳正開發「祖克幣」 惠普獲波克夏買進

根據英國金融時報 (FT) 率先披露的消息，此加密貨幣在 Meta 內部被暱稱為「祖克幣」(Zuck Bucks)，和執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 名字相呼應，該幣還在初步規劃階段，預定用於元宇宙，但可能不會以區塊鏈為基礎。閱讀全文...

美上周初領失業金人數下滑至 16.6 萬人 創逾 53 年新低

美國勞工部周四（ 7 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數從前次修正後的 17.1 萬人減少 5,000 人至 16.6 萬人，遠低於市場預期的 20 萬人，改寫自 1968 年 11 月以來新低。閱讀全文...