〈美股熱門股〉黑莓股東官司露曙光 福特開始在土國生產電動車

黑莓股東訴訟案達成初步和解 賠償 1.65 億美元

黑莓周四（7 日）宣布，已就集體訴訟案與股東達成初步和解協議，根據協議，黑莓將賠償總計 1.65 億美元的現金以了結這起長達 8 年多的股東集體訴訟案。

黑莓股東在 2013 年於曼哈頓法院發起針對黑莓的集體訴訟，指控稱黑莓在公司展望方面誤導投資人，隱瞞投資人黑莓 10 的真實銷售前景，好讓股價走高。黑莓執行長 Thorsten Heins 和財務長 Brian-Bidulka 都列入被告名單。

美國曼哈頓聯邦法院法官 Colleen McMahon 批准黑莓及其股東提出的請求，暫停原定審判，以便雙方達成初步和解。雙方達成的和解協議仍需要得到法官的批准。

不過這項消息並未反應在黑莓 (BB-US) 股價上，盤中下跌 2.89%，每股暫報 6.72 美元。

福特土耳其合資企業開始生產純電貨車

福特汽車在土耳其合資企業 Ford Otosan 周四表示，在先前投資 20 億歐元（22 億美元）提升產能的助力下，公司已開始在生產純電貨車 E-Transit。

Ford Otosan 是首家在土耳其大規模生產電動車的大型汽車公司，該公司位於土耳其西北部 Kocaeli 的工廠生產的 E-Transit 車型將銷往歐洲。福特表示，該款純電貨車已收到 5,000 多張訂單，除歐洲市場外，美國市場也將從今年開始銷售。

福特與土耳其最大企業 Koc Holding 成立合資企業 Ford Otosan，並且雙方在 2020 年投資 20 億歐元，目標將工廠年產量從 45.5 萬輛提高至 65 萬輛。

截稿前，福特汽車 (F-US) 盤中挫跌 4.22%，每股暫報 14.74 美元。