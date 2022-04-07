控制通膨最有效方法？前Fed總裁：讓投資人受苦受難

前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週三 (6 日) 語出驚人表示，聯準會 (Fed) 控制的通膨的方法很簡單，最有效的方法就是掀起美股和美債腥風血雨，讓投資人受苦受難。

華爾街週三迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要，內容提到，聯準會官員計劃透過大幅升息和每月至多 950 億美元的速度縮表，來冷卻居高不下的通膨。

華爾街週三迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要 (圖片：AFP)

不過，前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 週三呼籲聯準會讓投資人蒙受損失，這與長期以來聯準會看跌期權概念形成鮮明對比。

聯準會看跌期權是比喻在金融市出現嚴重虧損後，聯準會將將停止貨幣緊縮政策，或者採取其他措施出手救助。

Dudley 認為，很難知道聯準會需要做多少才能控制 40 年來最熱通膨，但有一個方法是肯定有效的，就是必須讓美股和美債投資人蒙受迄今為止更多的損失。

美股 2022 年開始下跌，部分原因聯準會準備積極升息和縮表，以控制通膨，但美股主指跌幅仍然不大，截至週三收盤，標普今年跌幅才達 6.58%，道瓊今年迄今累計下跌 5.71%。對利率更為敏感的科技股、成長股組成的那指，今年跌幅超過 12%。同時，債市表現相對悲戚，第一季損失是 25 年以來最嚴重的，但 Dudley 認為，10 年期美債殖利率仍高於 2.5%，比一年前僅上漲約 0.75 個百分點，仍遠低於通膨率。

Dudley 承認，聯準會必須應對無數不確定性，包括緩解供應鏈中斷的影響和歷來緊張的勞動力市場。但緊縮貨幣政策對金融經濟活動的影響是最大的未知數之一。

與許多其他經濟體不同，美國不會直接對短期利率的變化做出反應，部分原因是大多數美國購房者擁有長期、固定利率的房貸，但與其他國家相比，許多美國家庭的大量財富都押注在股票上，這使得他們對金融狀況很敏感。

Dudley 稱，投資人應聽取聯準會主席鮑爾的意見，他明確表示，金融環境必須緊縮，聯準會將不得不震盪市場，以達到預期的反應，這將意味著升息幅度將遠高於市場參與者目前的預期，因為聯準會無論如何都要想控制通膨，那他們就必須提高美債殖利率，同時壓低股價。

Dudley 於 2009 年至 2018 年執掌紐約分行，曾任高盛美國經濟學家，現為普林斯頓大學經濟政策研究中心高級研究學者。