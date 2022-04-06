推特給了馬斯克董事席位 避免「幹掉特斯拉之父」重演

推特給了馬斯克董事席位 避免「幹掉特斯拉之父」重演
推特給了馬斯克董事席位 避免「幹掉特斯拉之父」重演

這世上還有很多人仍錯誤地認為馬斯克創立特斯拉公司，外媒週二 (5 日) 報導，推特宣布讓馬斯克進入董事會，就是避免「馬斯克幹掉特斯拉之父」的類似事件重演。

很多人知道馬斯克是特斯拉 (TSLA-US) 的 CEO，但很少人知道特斯拉是馬丁 · 艾伯哈德 (Martin Eberhard) 創辦的。

特斯拉之父是馬丁 · 艾伯哈德 (左) (圖片：AFP)
特斯拉之父是馬丁 · 艾伯哈德 (左) (圖片：AFP)

工程師艾伯哈德 2003 年與朋友一起合夥成立特斯拉汽車公司並擔任 CEO。不過，馬斯克在 2002 年於 PayPal 的收購中賺了 1.6 億美元，同年以 1 億美元創辦了 SpaceX，並在 2004 年向特斯拉投資 630 萬美元。

馬斯克資金入主特斯拉後，他便當上特斯拉的董事長，隨著艾伯哈德在 2007 年離開特斯拉，馬斯克正式成為特斯拉真正的領導者。

推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事，但只要馬斯克身居推特董事職位，他持有的推特股份將不得超過 14.9%。

同時，根據呈報監管單位的資料顯示，馬斯克自 1 月 31 日開始買入推特股票，至 4 月 4 日持股比例達到 9.1%。

推特歡迎馬斯克進入董事會將阻止馬斯克持有超過 15% 的股票並試圖接管推特。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 週二表示，推特有 2 種選擇，當馬斯克的敵人或是朋友，而推特做了一個明智的抉擇。

Ives 稱：「推特知道馬斯克有錢到可以買下整間公司，很少有人擁有 3000 億美元的現金或資產，這就是他們會這麼做的原因，如果他們不接受馬斯克進入董事會，馬斯克就會去購買推特額外 10% 的股份，並獲得越來越多的控制權。」

推特知道馬斯克有錢到可以買下整間公司 (圖片：AFP)
推特知道馬斯克有錢到可以買下整間公司 (圖片：AFP)

根據美國雜誌《富比士》 (Forbes) 週二公布 2022 年全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克以高達 2190 億美元的身價拿下全球首富，成功擠下蟬聯 4 年榜首的亞馬遜創辦人貝佐斯。

如今，世界首富馬斯克現在成推特大股東，也在董事會有了一席之地，問題是外界都在關注馬斯克還要做什麼？

馬斯克週二推文稱：「他期待與推特執行長 Parag Agrawal 和推特董事會合作，他還承諾在未來幾個月內對推特進行重大改進！」他在近期抨擊推特沒有遵守言論自由的原則，還表示正認真思考要建立新的社交媒體平台。

推特執行長 Parag Agrawal 和推特創辦人 Jack Dorsey 宣稱他們很高興看到馬斯克加入推特。

推特執行長 Parag Agrawal  (左) 和推特創辦人 Jack Dorsey (右) (圖片：AFP)
推特執行長 Parag Agrawal  (左) 和推特創辦人 Jack Dorsey (右) (圖片：AFP)

鑒於特斯拉過去的歷史，Ives 解析：「無論他們說啥，我都不認為推特創辦人 Jack Dorsey 會在馬斯克加入董事會時舉杯歡慶。」

Ives 認為，馬斯克正利用推特的完美風暴，目前推特用戶增長停滯，而其他社交媒體平台則在利用更快的增長來吸引更多的廣告收入。

市場分析，目前來看，推特在馬斯克入股消息披露以來，馬斯克免費為推特做了大量宣傳，還推助推特週一大漲近 30%，但推特仍必須關注馬斯克的一舉一動。

推特 (TWTR-US) 週二上漲 2.02% 至每股 50.98 美元，自週一起股價已累計上漲 29.7%，市值增加超過 90 億美元，目前約為 408 億美元。

相關行情

台股首頁我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞