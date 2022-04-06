推特給了馬斯克董事席位 避免「幹掉特斯拉之父」重演

這世上還有很多人仍錯誤地認為馬斯克創立特斯拉公司，外媒週二 (5 日) 報導，推特宣布讓馬斯克進入董事會，就是避免「馬斯克幹掉特斯拉之父」的類似事件重演。

很多人知道馬斯克是特斯拉 (TSLA-US) 的 CEO，但很少人知道特斯拉是馬丁 · 艾伯哈德 (Martin Eberhard) 創辦的。

特斯拉之父是馬丁 · 艾伯哈德 (左) (圖片：AFP)

工程師艾伯哈德 2003 年與朋友一起合夥成立特斯拉汽車公司並擔任 CEO。不過，馬斯克在 2002 年於 PayPal 的收購中賺了 1.6 億美元，同年以 1 億美元創辦了 SpaceX，並在 2004 年向特斯拉投資 630 萬美元。

馬斯克資金入主特斯拉後，他便當上特斯拉的董事長，隨著艾伯哈德在 2007 年離開特斯拉，馬斯克正式成為特斯拉真正的領導者。

推特週二宣布將提名最大股東、特斯拉執行長馬斯克擔任董事，但只要馬斯克身居推特董事職位，他持有的推特股份將不得超過 14.9%。

同時，根據呈報監管單位的資料顯示，馬斯克自 1 月 31 日開始買入推特股票，至 4 月 4 日持股比例達到 9.1%。

推特歡迎馬斯克進入董事會將阻止馬斯克持有超過 15% 的股票並試圖接管推特。Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 週二表示，推特有 2 種選擇，當馬斯克的敵人或是朋友，而推特做了一個明智的抉擇。

Ives 稱：「推特知道馬斯克有錢到可以買下整間公司，很少有人擁有 3000 億美元的現金或資產，這就是他們會這麼做的原因，如果他們不接受馬斯克進入董事會，馬斯克就會去購買推特額外 10% 的股份，並獲得越來越多的控制權。」

推特知道馬斯克有錢到可以買下整間公司 (圖片：AFP)

根據美國雜誌《富比士》 (Forbes) 週二公布 2022 年全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克以高達 2190 億美元的身價拿下全球首富，成功擠下蟬聯 4 年榜首的亞馬遜創辦人貝佐斯。

如今，世界首富馬斯克現在成推特大股東，也在董事會有了一席之地，問題是外界都在關注馬斯克還要做什麼？

馬斯克週二推文稱：「他期待與推特執行長 Parag Agrawal 和推特董事會合作，他還承諾在未來幾個月內對推特進行重大改進！」他在近期抨擊推特沒有遵守言論自由的原則，還表示正認真思考要建立新的社交媒體平台。

推特執行長 Parag Agrawal 和推特創辦人 Jack Dorsey 宣稱他們很高興看到馬斯克加入推特。

推特執行長 Parag Agrawal (左) 和推特創辦人 Jack Dorsey (右) (圖片：AFP)

鑒於特斯拉過去的歷史，Ives 解析：「無論他們說啥，我都不認為推特創辦人 Jack Dorsey 會在馬斯克加入董事會時舉杯歡慶。」

Ives 認為，馬斯克正利用推特的完美風暴，目前推特用戶增長停滯，而其他社交媒體平台則在利用更快的增長來吸引更多的廣告收入。

市場分析，目前來看，推特在馬斯克入股消息披露以來，馬斯克免費為推特做了大量宣傳，還推助推特週一大漲近 30%，但推特仍必須關注馬斯克的一舉一動。

推特 (TWTR-US) 週二上漲 2.02% 至每股 50.98 美元，自週一起股價已累計上漲 29.7%，市值增加超過 90 億美元，目前約為 408 億美元。