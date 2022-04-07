特斯拉上海超級工廠傳8日復工 初估至少損失2.4萬輛汽車產能

中國上海無限期延長封控，特斯拉上海超級工廠亦持續停工，據悉可能要等到本週五 (8 日) 才復工，但該廠停工迄今已至少損失 24,000 輛電動汽車的產能。

中國疫情拉警報，金融貿易與製造業重鎮上海都處於疫情封鎖之中，企業停產之際，特斯拉也無法得以倖免。特斯拉週三 (6 日) 通知員工和供應商，公司現在預計上海廠至少要到 4 月 8 日才能重新開始生產。

特斯拉自 3 月 28 日上海實施分階段封鎖以來，上海廠已停運 12 天，創下 2019 年開始營運以來最長停工時間。

特斯拉週三 (6 日) 通知員工和供應商，公司現在預計上海廠至少要到 4 月 8 日才能重新開始生產 (圖片：特斯拉)

上海廠本應在上週末復工，但因無法確保足夠工人和供應商，導致該廠持續停工。爾後，特斯拉原本打算週一重啟上海廠，但又因為上海延長封控，該廠營運持續停擺。

鑒於上海廠日產超過 2,000 輛汽車，初估這次停工將讓特斯拉至少損失 24,000 輛電動汽車的產能。

儘管停工，特斯拉在上季實現創紀錄的交車量，並連續七季度保持創紀錄的交車量，但特斯拉要在 2022 年第二季維持交車輛高位可能會更困難，因為其生產力最高的上海廠已停擺一週多。

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 4.17% 至每股 1,045.76 美元，今年迄今跌幅達 12.84%。