iOS 16即將揭曉！蘋果WWDC 2022開發者大會6/6登場

蘋果 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場，為期 5 天，今年開發者大會仍是以線上方式舉辦，並免費開放給全球開發者們參加，外界關注蘋果即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。

外國蘋果知名爆料達人 Jon Prosser 此前透露，蘋果今年全球開發者大會可能是三年來首度回歸實體舉辦，不過最終答案揭曉，蘋果週二宣布連續第三年以線上的形式舉辦全球開發者大會。

如同以往，外界引頸期盼蘋果揭露最新軟體功能，包括 iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9、tvOS 16 和新版 macOS 等，不過，儘管機率不高，外界仍期待蘋果公布一些新 Mac 產品。

蘋果全球開發者關係暨企業與教育市場行銷副總裁 Susan Prescott 於邀請函中提到：「今年 WWDC 邀請來自世界各地的開發者齊聚一堂，探索如何讓好點子成真，並挑戰各種不同的可能性。蘋果喜愛與開發者建立聯繫，也希望所有參與者能藉此經驗感到充滿能量。」

蘋果強調，除了 Keynote 和 State of the Union 演講中宣布的內容，今年全球開發者大會還將有更多說明會、更多尖端學習實驗室、更多和與會者互動的數位休息室，以及更多在地化內容。

同時，蘋果宣布連續第 3 年舉行「Swift Student Challenge」學生挑戰賽，支持熱愛程式編輯的學生，挑戰者在 4 月 25 日之前提交作品即可參與。

蘋果 (AAPL-US) 週二 (5 日) 隨大盤收黑 1.89% 至每股 175.06 美元，近年迄今跌幅達 3.82%。