日本2月貿易逆差6682億日圓 連續7個月赤字

日本財務省周三 (16 日) 公布 2 月貿易統計初值，貿易收支報 6682 億日圓逆差，連續 7 個月出現赤字。受到原油等能源價格飆漲影響，當月進口年增 3 成，出口也因為日圓貶值等因素增加 2 成，出口及進口都創同期新高。

日本 2022 年 2 月出口年增 19.1% 至 7.19 兆日圓。鋼鐵出口年增 45.5%，其中以南韓市場占大宗；汽車出口也年增 8.3%。不論何者，出口數量都出現減少，但出口額仍增加，應該與產品單價上揚、以及日圓走貶有關。此外，中國企業在春節連假後開工，也應該有所關聯。

進口年增 34% 至 7.8583 兆日圓。由於原油價格接近 2 倍，液化天然氣 (LNG) 價格也增加 6 成，能源類進口帶動進口額上揚。另外，醫藥品進口也因為 COVID-19 相關需求增加，出現倍增現象。

以國家地域來看，2 月日本和美國之間的貿易收支報 4028 億日圓出超、年減 14.2%，連續 2 個月出現減少。其中出口年增 16%，汽車輸出貢獻良多；進口年增 38.9%，醫藥品的進口增加。

對亞洲市場的貿易收支報 7451 億日圓出超、年增 88.7%；而不論是出口或進口，都創下同期新高。和中國之間的貿易收支報 556 億日圓入超，連續 11 個月出現逆差。出口年增 25.8%，創同期新高；進口年增 5.8%，連續 13 個月增加。

對歐盟市場的貿易收支報 1941 億日圓入超，連續 32 個月出現逆差。其中進口年增 3 成，自比利時進口的醫藥品等增加；出口年增 8.8%。