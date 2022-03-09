原料及物流成本上揚 日本UNIQLO、思夢樂將漲價

日本成衣業龍頭迅銷 (Fast Retailing) 宣布，旗下流行品牌 UNIQLO 的部分暢銷商品將進行調漲，漲幅約 3 到 5 成不等。此外，日本同業思夢樂也考慮在 2022 年後半展開調漲。主因在於成衣材料及物流成本上揚，廠商為了因應而調高售價。

據《日本經濟新聞》報導，聚酯長纖布的亞洲市場行情，在 2021 年 12 月年增 32%、每公斤約 1.45 美元。另外，聚酯的主要原料，對苯二甲酸 (PTA) 和乙二醇 (EG) 行情，在截至 2021 年 10 月為止的一年期間也上漲了 6 到 7 成。

俄羅斯侵略烏克蘭，導致合成纖維主要原料的原油價格飆漲。布蘭特原油價格在日本時間 3 月 7 日大漲，飆出近 14 年高點。

迅銷董事長兼公司社長的柳井正表示「海運費用也是以往的 5 到 10 倍水準，有史以來首見。」

UNIQLO 每季約有 500 種品項陳列在店面，當前大約只有 10 個品項決定漲價，其中也包含熱銷商品。該公司對於價格調漲抱持審慎態度，原因在於過去的苦澀經驗。

2014 年 UNIQLO 在日圓貶值和原物料高漲的因素之下、秋冬商品平均調漲 5%，2015 年秋冬也有 2 成左右商品重新調整價格、平均調漲 10%，但結果導致顧客流失，後來只好於 2016 年春夏實施降價。

日本 UNIQLO 的既有店面在截至今年 2 月為止，營收表現的去年同期比，已連續 7 個月出現衰退。迅銷對於商品銷售情況進行審慎評估，關於價格調漲是否該擴大到其他商品也正在討論當中。

另一方面，日本思夢樂社長鈴木誠則認為，今年的春夏商品維持當前售價仍有獲利空間，但由於運送成本增加，接下來的 2022 年秋冬商品就有評估調漲的必要。熱銷商品將提前在淡季下單，寢具等商品的部分生產程序也將改在日本國內進行，盼透過運輸效率的提升等來降低成本。