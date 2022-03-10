日本2月PPI受油價影響年增9.3% 1980年以來最大漲幅

國際油價大漲，推升日本 2 月生產者物價指數 (PPI) 年增 9.3%，較 1 月的年增 8.9% 進一步上揚，是 1980 年 12 月 (10.4%) 受石油危機影響以來最大漲幅。由於俄烏戰火延燒，對俄經濟制裁也造成油價飆漲，今後 PPI 恐進一步上揚。

日本央行 (Bank of Japan) 周四 (10 日) 公布 2022 年 2 月 PPI，月增 0.8%，年增 9.3%，連續 12 個月年率為正成長，且高於市場預測中數 8.7%。另外，1 月 PPI 年增率也從初值的 8.6% 上修為 8.9%。

以品項分類來看，石油 / 煤炭製品及木材 / 木製品等價格，因資源價格飆漲而明顯上揚。其中木材 / 木製品年增 58%，石油 / 煤炭製品年增 34.2%，持續出現 2 位數增長。另外，鋼鐵和非鐵金屬等眾多品項也都出現上揚。

此外，日圓貶值也是物價上揚的原因之一。日圓計價的進口物價上揚 34%，大幅超越美元等貨幣計價的 25.7%；日圓計價的出口物價上揚 12.7%。

日本央行所公布的 744 個品項當中，年率出現正成長的有 500 個品項，出現負成長的有 172 個品項，兩者差距從上月份的 310 個品項擴大到 328 個品項。這顯示企業之間實施價格轉嫁的現象正逐漸擴散。

受到烏克蘭情勢、以及歐美國家對俄羅斯展開經濟制裁的影響，國際油價持續飆升，日本 4 月之後的進口燃料將反映出價格變化，屆時日本企業若無法順利轉嫁成本，恐怕將影響獲利表現。