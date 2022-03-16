〈俄烏衝突〉惠譽： 俄羅斯以盧布支付美元債息 仍構成主權債違約

國際信評機構惠譽 (Fitch) 周二 (16 日) 表示，若俄羅斯以盧布支付周三 (16 日) 到期的兩筆美元計價債券利息，寬限期結束後仍將構成主權債違約。

俄羅斯上月入侵烏克蘭引發各界譴責，各國祭出一系列經濟和金融制裁，阻絕俄羅斯動用外匯存底的能力。

面對各方制裁，俄羅斯 3 月 5 日發布總統令，將部分國家納入對俄不友好的國家名單，並允許俄羅斯公民、企業和國家以盧布向名單中的外國債權人償還債務。遭列入對俄不友好國家名單的包含美國、歐盟國家、英國、加拿大、南韓、日本、澳洲、新加坡以及台灣等。

惠譽表示，根據標準，若俄羅斯以本國貨幣支付 3 月 16 日到期的兩筆美元債券利息，且在 30 天寬限期結束前仍未改正，這兩筆債券的信用評等將在寬限期結束後降至「D」，俄羅斯長期外幣評等也將被降至「限制性違約」(Restricted Default)。

俄羅斯周三將支付兩筆共計近 1.17 億美元的美元票券。

惠譽重申俄羅斯本幣信用評等為「C」，因該國未能在 3 月 2 日到期時向海外投資人支付以盧布計價的票據利息。

惠譽說：「我們了解到，俄羅斯財政部將 2024 年到期的盧布計價俄羅斯聯邦政府債券 (OFZ) 利息支付給俄羅斯集保公司 (National Settlement Depository)，但受到俄羅斯央行的限制，這些利息並沒有支付給海外投資人。」