〈美股盤後〉美加歐擴大制裁 四大指數盡墨

烏俄戰爭未歇，多國加碼制裁俄羅斯，華爾街週四 (3 日) 烏俄戰爭對經濟的影響，原油價格震盪，投資人拋售科技股，湧入防禦性類股以求避險，四大指數終場盡墨，道瓊跌近 100 點，那指下滑 1.56%，特斯拉跌超過 4.6%。

政經消息，聯準會鮑爾週四出席參議院銀行委員會發表貨幣政策報告，他表示聯準會將在 2022 年升息並且縮減資產負債表，下次會議將確定縮表進度，強調聯準會應盡早點就通膨採取行動。

俄烏局勢方面，俄國仍未停止進攻，烏克蘭戰火遍野，俄軍佔領烏克蘭主要城市赫爾松市後，週四加強對其他城鎮的炮擊，加國宣布取消俄羅斯與白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，美國與歐盟有意跟進，對俄國追加關稅制裁。

拜登政府將加碼制裁俄國總統普丁親信，包括 8 名俄羅斯富人及其家人，還將對 19 名寡頭及其 47 名親友實施簽證限制，不過白宮反對禁止從俄羅斯進口石油。

俄烏在白俄羅斯舉行的第二輪談判結束，雙方就建立人道主義走廊達成共識，向圍困的平民提供食品和藥品等物資，並同意可能在走廊周邊停火。俄方稱談判取得實質性進展，烏方稱沒有獲得預期的談判結果，但雙方一致同意盡快召開第三輪談判。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.39 億例，死亡數突破 597 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 96.69 點，或 0.29%，收 33,794.66 點。

那斯達克指數下跌 214.07 點，或 1.56%，收 13,537.94 點。

標普 500 指數下跌 23.05 點，或 0.53%，收 4,363.49 點。

費城半導體指數下跌 76.40 點，或 2.24%，收 3,339.76 點。

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，非必需消費品、資訊科技和通訊服務領跌，公用事業、房地產和必需消費品等防禦性板塊領漲。(圖片：finviz)

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