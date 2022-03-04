美股重點新聞摘要2022年03月04日

今日操盤前瞻

中國十三五會議

美國 2 月非農就業報告

美股財報：博通、Costco

市場衡量俄烏戰爭、伊朗核協 WTI 原油觸及 14 年高點後逆轉收低

原油期貨價格周四 (3 日) 震盪，WTI 原油期貨價格在觸及近 14 年高位後收低，係因交易者衡量了俄烏戰爭以及伊朗重返核子協議的可能性，後者會讓伊朗恢復石油出口。閱讀全文...

加拿大取消俄國最惠國待遇 美歐欲跟進打關稅戰

烏俄戰爭未歇，關稅戰亦即將開打，加拿大週四 (3 日) 撤銷對俄羅斯和白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，歐盟、美國也有意跟進，對俄國追加關稅制裁。閱讀全文...

鮑爾參院聽證會稱俄烏戰爭將推高通膨 重申支持 3 月升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周四（3 日）出席參議院銀行委員會聽證會，重申為平抑高通膨，戰事不會改變 Fed 在稍晚貨幣政策會議啟動升息。閱讀全文...

美國 2 月 ISM 非製造業指數意外跌至 56.5 創 1 年新低

美國周四（3 日）公布的 2 月 ISM 非製造業採購經理人指數（PMI）跌至 56.5，遠低於預期的 61.1，也不及 1 月的 59.9，創下一年新低。閱讀全文...

華爾街支持福特汽車業務重組 但對銷售和獲利率目標持疑

華爾街對福特汽車 (F-US) 周三 (2 日) 宣布將其傳統汽車業務和電動車業務分別獨立的計劃表示歡迎，將其股價推高至過去 12 個月以來的第 5 大單日漲幅。閱讀全文...