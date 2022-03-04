〈美股熱門股〉訂單掉太快？ Rivian執行長宣布不漲了 盤中仍跌逾4%

電動車新創公司 Rivian 日前因漲價大失訂單後，周四（3 日）發聲明承認此舉破壞與客戶間信任並取消漲價計畫，力挽狂瀾拉回客戶，雖然 Rivian 此舉獲得華爾街分析師掌聲，但並未表現在股價上，盤中仍跌近 5%。

Rivian 執行長 RJ Scaringe 在致股東的信上表示，日前漲價決定破壞公司與客戶間的信任，宣布從不管是 3 月 1 日前或之後訂購的用戶，都能以原價購車。Rivian 此舉盼取消訂單的客戶能夠回心轉意，並留住原先已預訂的客戶。

Scaringe 在聲明中也提到，漲價主因是關鍵零組件成本大幅上漲，表示從晶片、板金到座椅等價格更加昂貴，原先的定價結構已無法負擔，也說考慮到前勤準備時間，不僅需要規劃當前的生產成本，也要計劃未來的生產成本。

Rivian 先前宣布旗下電動皮卡 R1T 的起價將調漲 17%（從 67,500 美元調至約 79,500 美元），運動休旅車（SUV）R1S 價格也將調漲 20%（從 70,000 美元調高至約 84,500 美元），調漲後價格適用於 3 月 1 日前與之後的所有訂單。

Rivian 取消漲價決定贏得華爾街掌聲，RBC Capital Markets 分析師 Joseph Spak 在周四的報告中寫道，日前突如其來的漲價公告不是建立品牌價值的好方法，現在取消漲價是「正確的做法」。

然而，Rivian(RIVN-US) 宣布取消漲價後股價並未獲得提振，截稿前該股盤中下跌 4.44%，每股暫報 51.18 美元。

此外，Rivian 並不是唯一受到通膨影響的電動車新創公司，對於任何需要把提前預訂轉換成營收的新創公司來說，通膨都會是個大問題，日前 Fisker(FSR-US)、Lucid(LCID-US) 股價也受累下跌，截稿前兩檔股票聯袂下跌近 7%。